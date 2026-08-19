Ένας ασταθής βραχώδης σχηματισμός πάνω από το χωριό Καντερστέγκ στην Ελβετία μπορεί να καταρρεύσει λόγω της κλιματικής κρίσης, προκαλώντας μια τεράστια κατολίσθηση που θα μπορούσε να θυμίσει την καταστροφή που έπληξε πέρυσι το κοντινό Μπλάτεν, μεταδίδει το CNN.

Οι περίπου 1.300 κάτοικοι του Καντερστέγκ, στο καντόνι της Βέρνης, ζουν σε ένα χαρακτηριστικό αλπικό τοπίο, ανάμεσα σε απότομες κορυφές, παγετώνες και καταπράσινες κοιλάδες. Πάνω από το χωριό, όμως, βρίσκεται ο βραχώδης σχηματισμός Spitze Stei, ο οποίος παρουσιάζει ολοένα μεγαλύτερη αστάθεια.



Οι επιστήμονες συνδέουν την αυξανόμενη απειλή με την κλιματική αλλαγή, την τήξη των παγετώνων και την απόψυξη του μόνιμα παγωμένου εδάφους (permafrost). Το permafrost λειτουργεί ουσιαστικά σαν «κόλλα» που συγκρατεί το έδαφος και τα πετρώματα των βουνών. Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ο πάγος λιώνει, οι πλαγιές γίνονται πιο ασταθείς.



«Γνωρίζεις ότι συμβαίνει, αλλά δεν φοβάσαι», δήλωσε η κάτοικος του Καντερστέγκ, Μπριγκίτε Γιούνι, σημειώνοντας ότι οι Αρχές έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. «Αλλά μετά είναι η φύση. Και με τη φύση ποτέ δεν ξέρεις», πρόσθεσε.



Το χωριό δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό άμεση απειλή και δεν έχει εκκενωθεί, ωστόσο έχει καταρτιστεί σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί.



Τον Μάιο του 2025, τεράστια ποσότητα βράχων και πάγου από παγετώνα κατέρρευσε στην κοντινή κοιλάδα Λέτσενταλ. Η κατολίσθηση δημιούργησε τεράστια σύννεφα σκόνης και κάλυψε με λάσπη μεγάλο μέρος του χωριού Μπλάτεν, το οποίο είχε εκκενωθεί προληπτικά.



Το περιστατικό αποτέλεσε μια δραματική υπενθύμιση των κινδύνων που δημιουργεί η άνοδος της θερμοκρασίας στις Άλπεις.



Ο Μάρκους Στόφελ, καθηγητής Κλιματικής Αλλαγής και Φυσικών Κινδύνων στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, εξηγεί ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί την τήξη τόσο των παγετώνων όσο και του permafrost.



«Στα βουνά και στα χαλαρά υλικά υπάρχουν μεγάλες ποσότητες πάγου. Όταν αυτός ο πάγος λιώνει, λειτουργεί σαν τσιμέντο. Οι πλαγιές των βουνών θα γίνονται ολοένα και πιο ασταθείς», σημειώνει.



Οι κάτοικοι του Καντερστέγκ, πάντως, θεωρούν ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια με εκείνη στο Μπλάτεν και εμφανίζονται σχετικά ψύχραιμοι.



«Δεν είναι η ίδια περίπτωση με το Μπλάτεν. Είναι μια διαφορετική κατάσταση», δήλωσε ο κάτοικος Ρούντολφ Ίσλερ. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι έχουν συνηθίσει εδώ και χρόνια να βλέπουν πέτρες να πέφτουν από την πλαγιά. «Το πραγματικό πρόβλημα είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η άνοδος της θερμοκρασίας», τόνισε.



Ο ασταθής όγκος του Spitze Stei υπολογίζεται σε περίπου 15 έως 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Σε περίπτωση πλήρους κατάρρευσης, θα μπορούσε να προκαλέσει μια τεράστια φυσική καταστροφή.



Ωστόσο, η περιοχή παρακολουθείται διαρκώς και έχουν ήδη καταρτιστεί σχέδια εκκένωσης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι πιθανότερο ο βράχος να διαλυθεί και να καταρρεύσει σταδιακά, αντί να αποκολληθεί ολόκληρος σε μία μόνο καταστροφική στιγμή.



Αλλάζει το Αλπικό τοπίο



Ο Νέιθαν Σολότουρμαν, ειδικός σε θέματα κλίματος και ενέργειας της Greenpeace Ελβετίας, προειδοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε συχνότερες κατολισθήσεις και χιονοστιβάδες στις ορεινές περιοχές.



Το ενδεχόμενο, όπως λέει, είναι ορισμένες κοιλάδες ή χωριά να καταστούν στο μέλλον μη κατοικήσιμα.



«Ίσως κάποια μέρα χρειαστεί να εγκαταλείψουμε ορισμένες κοιλάδες ή χωριά, επειδή θα είναι πλέον αδύνατο να ζει κανείς εκεί», δήλωσε. «Ή μπορεί τα μέτρα που θα απαιτούνται για την προστασία των υποδομών να είναι τόσο ακριβά και οι προσπάθειες τόσο μεγάλες, ώστε να μην αξίζει πλέον τον κόπο να ζει κανείς εκεί».

