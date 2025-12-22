Μόλις δύο ημέρες πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων, η εμβληματική χριστουγεννιάτικη λοταρία της Ισπανίας μοίρασε τη Δευτέρα ένα άνευ προηγουμένου ποσό 2,77 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,25 δισ. δολάρια) — κατά 70 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από πέρυσι — καθιστώντας το τη μεγαλύτερη διανομή κερδών στην ιστορία της λοταρίας.

Η λοταρία, που ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 200 χρόνια, θεωρείται η παλαιότερη στον κόσμο και είναι επίσης γνωστή ως η μεγαλύτερη κλήρωση, λόγω των τεράστιων χρηματικών ποσών που μοιράζονται.

Το κύριο έπαθλο, γνωστό ως El Gordo («ο χοντρός»), που αποδίδει 4 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε τυχερό δελτίο, θα καταβληθεί φέτος 198 φορές — πέντε φορές περισσότερες από το 2024.

Από τη λοταρία ιδιαίτερη χαρά πήραν οι κάτοικοι της επαρχίας του Λεόν, η οποία είχε πληγεί σοβαρά από καταστροφικές πυρκαγιές νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ενώ μεγάλο μέρος των τυχερών δελτίων που κέρδισαν πουλήθηκε σε πόλεις όπως η Λα Μπανιέθα όπου οι κάτοικοι αναμένεται να μοιραστούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αφού η περιοχή είχε καεί τον Αύγουστο από μία από τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας.

Η κλήρωση, που μεταδόθηκε σε ολόκληρη τη χώρα από το Θέατρο Ρεάλ της Μαδρίτης, ακολούθησε την παράδοση αιώνων, με μαθητές να τραγουδούν τους νικητήριους αριθμούς.

Για τις κοινότητες που δοκιμάστηκαν σκληρά από την τραγωδία, αυτό το απροσδόκητο δώρο ήρθε ως μια στιγμή ανακούφισης και ελπίδας, επισφραγίζοντας μια χρονιά κατά την οποία πολλοί Ισπανοί στράφηκαν ξανά στο El Gordo όχι μόνο για τα χρήματα, αλλά και για το κοινό αίσθημα γιορτής και αισιοδοξίας.

Οι πυρκαγιές που μαίνονταν ανεξέλεγκτες γύρω από τη Λα Μπανιέθα τον Αύγουστο κατέστρεψαν 55.000 εκτάρια (136.000 στρέμματα) δασικής γης, κόστισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και ανάγκασαν 8.000 ακόμη να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σήμερα όμως οι κάτοικοι μπορούν να χαμογελάσουν και μάλιστα πολύ πλατιά γιατί η χριστουγεννιάτικη λοταρία El Gordo χάρισε στους 10.000 κατοίκους του περίπου 468 εκατομμύρια ευρώ ή 46.800 ευρώ στον καθένα.

Ο Χαβιέρ Καρέρα, δήμαρχος της Λα Μπανιέθα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η νίκη αυτή προκάλεσε «έναν καταρράκτη συναισθημάτων ύστερα από μια τόσο τρομερή χρονιά».

«Το να κερδίζεις το λαχείο, πέρα από λόγο χαράς και ενθουσιασμού, είναι κάτι που έπεσε από τον ουρανό σε έναν τόπο που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη», είπε ο Καρέρα.