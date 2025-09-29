Μενού

Το χωριό της Ολλανδίας με τους 100 κατοίκους που βάζει εισιτήριο λόγω του υπερτουρισμού

Αυτό το γραφικό χωριό των λίγων κατοίκων έχει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο.

Το χωριό της Ολλανδίας Zaanse Schans | shutterstock
Αν είσαι λάτρης των ταξιδιών, τότε σίγουρα γνωρίζεις το γραφικό, ιστορικό χωριό της Ολλανδίας, Zaanse Schans.

Ακόμα και αν το όνομά του δεν σου θυμίζει κάτι, σίγουρα το google search θα σε βοηθήσει να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται.

Αυτό το μικρό χωριουδάκι με το απέραντο πράσινο, την ανθισμένη βλάστηση, τα υπέροχα λουλούδια, τα πολύχρωμα σπίτια με τις ξύλινες σκεπές και τους φημισμένους ανεμόμυλους, μοιάζει με έναν μικρό παράδεισο βγαλμένο από κάποια ταινία.

Είναι, όμως πραγματικότητα και θα το βρεις λίγο έξω από το Άμστερνταμ.

