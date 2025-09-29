Το χωριό της Ολλανδίας με τους 100 κατοίκους που βάζει εισιτήριο λόγω του υπερτουρισμού

Αν είσαι λάτρης των ταξιδιών, τότε σίγουρα γνωρίζεις το γραφικό, ιστορικό χωριό της Ολλανδίας, Zaanse Schans.
Ακόμα και αν το όνομά του δεν σου θυμίζει κάτι, σίγουρα το google search θα σε βοηθήσει να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται.
Αυτό το μικρό χωριουδάκι με το απέραντο πράσινο, την ανθισμένη βλάστηση, τα υπέροχα λουλούδια, τα πολύχρωμα σπίτια με τις ξύλινες σκεπές και τους φημισμένους ανεμόμυλους, μοιάζει με έναν μικρό παράδεισο βγαλμένο από κάποια ταινία.
Είναι, όμως πραγματικότητα και θα το βρεις λίγο έξω από το Άμστερνταμ.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Πορτοσάλτε σε Ιωάννου: «Το κόβω, κόψ'το» -Το σχόλιο που έφερε ένταση στον αέρα του ΣΚΑΪ
- «Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων
- Αυτή είναι μια συνέντευξη που δεν θα δει ποτέ ο Χρήστος Σαντικάι
- Παύλος Σαράκης: Από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024
Ένας αυτοτελής αγροτικός οικισμός με παραδοσιακή ή σύγχρονη συγκέντρωση, τουλάχιστον δέκα κανονικών κατοικιών.