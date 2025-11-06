Συγκλονιστικές αποκαλύψεις περιλαμβάνει η 500 σελίδων βιογραφία του πρώην βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, «Juan Carlos I d’Espagne: Réconciliation».

Τα απομνημονεύματα του πρώην royal κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα και έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου του, ο Χουάν Κάρλος περιγράφει μεταξύ άλλων για πρώτη φορά πώς το 1956 σκότωσε τον 14χρονο αδελφό του Αλφόνσο.

Η τραγωδία πριν από σχεδόν 70 χρόνια

Το οδυνηρό συμβάν συνέβη σε ιδιοκτησία της οικογένειάς του στην Πορτογαλία, όταν τα δύο αδέλφια «έπαιζαν» με τα όπλα. «Δεν θα συνέλθω ποτέ από αυτή την τραγωδία.

Η σκιά της θα με συνοδεύει για πάντα» γράφει ο Χουάν Κάρλος στο κεφάλαιο μόλις δύο σελίδων υπό τον τίτλο «Τραγωδία».

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας εξηγεί σε αυτές τις σελίδες πως ο γεμιστήρας του όπλου είχε αφαιρεθεί και έτσι πίστευε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος. «Είχαμε αφαιρέσει τον γεμιστήρα. Δεν είχαμε ιδέα ότι μια σφαίρα είχε μείνει στη θαλάμη».

«Ένας πυροβολισμός ακούστηκε στον αέρα, η σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον αδελφό μου κατευθείαν στο μέτωπο. Πέθανε στην αγκαλιά του πατέρα μας», αναφέρει στο βιβλίο.

Τότε ο Χουάν Κάρλος ήταν 18 ετών και ο αδελφός του, Αλφόνσο 14. Την εποχή εκείνη, δεν διεξήχθη καμία δικαστική έρευνα σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος με το πυροβόλο όπλο. Τα δύο αγόρια ήταν μόνα τους στο δωμάτιο και έτσι οι συνθήκες του θανάτου του Αλφόνσο παραμένουν μέχρι σήμερα ασαφείς.

Διαβάστε επίσης: H μπομπονιέρα της βασίλισσας Σοφίας και του Χουάν Κάρλος στο Cash or Trash: Πόσα «έπιασε»

Οι φήμες για το περιστατικό

Διάφορες αναφορές υπήρξαν ανά περιόδους για εκείνο το συμβάν. Μία από τις μοδίστρες της πριγκίπισσας Μαρία ντε λας Μερσέδες είχε ισχυριστεί τότε ότι ο Χουάν Κάρλος σημάδεψε τον Αλφόνσο και πυροβόλησε, χωρίς να αντιληφθεί ότι το όπλο ήταν γεμάτο.

Άλλες πηγές, ωστόσο, ανέφεραν ότι η σφαίρα εξοστρακίστηκε ή ότι μια πόρτα χτύπησε το χέρι του νεαρού Χουάν και το όπλο εκπυροσκρότησε κατά λάθος.

Μία άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι ο νεαρός τότε πρίγκιπας, ο οποίος είχε επιστρέψει στο σπίτι για το Πάσχα από τη στρατιωτική σχολή όπου φοιτούσε, καθάριζε ένα περίστροφο που του είχε δωρίσει ο Φρανθίσκο Φράνκο, όταν συνέβη το μοιραίο.

Ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ο πατέρας τους, ο κόμης της Βαρκελώνης, φέρεται να τον άρπαξε από τον λαιμό και να του φώναξε με οργή: «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!».

Ο Χουάν ντε Μπορμπόν στη συνέχεια σκέπασε το σώμα του Αλφόνσο με την ισπανική σημαία και αργότερα πέταξε το πιστόλι στη θάλασσα. Ο Χουάν Κάρλος στάλθηκε πίσω στη στρατιωτική ακαδημία, όπου φοιτούσε έχοντας διαλύσει τη σχέση με τον πατέρα του.

«Υπάρχει ένα “πριν” και ένα “μετά”», έγραψε ο Χουάν Κάρλος, αναλογιζόμενος το τραγικό γεγονός. «Ακόμα μου είναι δύσκολο να μιλήσω γι’ αυτό, και το σκέφτομαι κάθε μέρα… Μου λείπει, εύχομαι να μπορούσα να τον έχω δίπλα μου και να του μιλήσω. Έχασα έναν φίλο, έναν έμπιστο. Μου άφησε ένα τεράστιο κενό. Αν δεν είχε πεθάνει, η ζωή μου θα ήταν λιγότερο σκοτεινή, λιγότερο δυστυχισμένη».