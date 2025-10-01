Μενού

H μπομπονιέρα της βασίλισσας Σοφίας και του Χουάν Κάρλος στο Cash or Trash: Πόσα «έπιασε»

Η μπομπονιέρα, που ήρθε σήμερα στο Cash or Trash, είχε πάνω της τα βασιλικά οικόσημα.

Βασιλική μπομπονιέρα στο Cash or Trash
Βασιλική μπομπονιέρα στο Cash or Trash | Glomex - @STAR
Ένα αντικείμενο με βασιλική προέλευση, όπως παραδέχθηκε σχετικά η ίδια, έφερε στο σημερινό επεισόδιο του Cash or Trash του Star η Τερέζα Θεοδωροπούλου, κάτοικος Αθήνας και ιδιωτική υπάλληλος ως προς το επάγγελμα.

Η Τερέζα εργάζεται στα ναυτιλιακά και παραδέχθηκε πως απέκτησε την μπομπονιέρα από τον γάμο [το 1962- της βασίλισσας Σοφίας και του Χουάν Κάρλος από μία ισπανική γκαλερί.

Ο Θάνος Λούδος, στην πρώτη του εκτίμηση για το Cash or Trash, ανέφερε πως η μπομπονιέρα έχει πάνω της τα οικόσημα της ισπανικής βασιλικής οικογένειας και της ελληνικής και δανέζικης, παράλληλα, βασιλικής οικογένειας, αποτιμώντας την στην τιμή των 250 ευρώ.

Μετά από «διαπραγματεύσεις» με τους αγοραστές, η Τερέζα κατάφερε να πουλήσει την μπομπονιέρα της βασίλισσας Σοφίας και του Χουάν Κάρλος, από τον γάμο τους το 1962, στην τιμή των 350 ευρώ.

