Οι καταγγελίες χρηστών ότι το TikTok λογοκρίνει περιεχόμενο επικριτικό προς τον Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τα γεγονότα που συνέβησαν στη Μινεάπολη, αποτέλεσε αφορμή για να αρχίσουν οι έρευνες από τις δικαστικές αρχές της πολιτείας, όπως ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, (27/01), ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

«Έχει έρθει η ώρα να ερευνήσουμε», έγραψε ο Νιούσομ στο Threads και πρόσθεσε: «Ξεκινώ έρευνα για να διαπιστωθεί αν το TikTok παραβιάζει τη νομοθεσία της πολιτείας λογοκρίνοντας περιεχόμενο επικριτικό προς τον Τραμπ».

Το TikTok, το οποίο μετρά 200 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, παραδέχθηκε την ύπαρξη προβλημάτων,τα οποία ωστόσο απέδωσε σε βλάβη ηλεκτροδότησης σε κέντρο δεδομένων.

Εκπρόσωπος της εταιρείας πρόσθεσε εξάλλου ότι «θα ήταν ανακριβές να πει κανείς ότι πρόκειται για οτιδήποτε άλλο πέρα από τεχνικά προβλήματα, τα οποία έχουμε επιβεβαιώσει με διαφάνεια».

Χρήστες της πλατφόρμας καταγγέλλουν πως, ενώ προσπάθησαν να κοινοποιήσουν βίντεο στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου να αναρτήσουν βίντεο που αφορούσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του Άλεξ Πρέτι από μέλος της ICE, δεν κατάφεραν να ανεβάσουν την ανάρτησή τους, είχαν λιγότερα views από το αναμενόμενο ή τα βίντεό τους υποβλήθηκαν σε έλεγχο περιεχομένου.

Ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Λέβιτ έγραψε στο Χ ότι «το TikTok έχει αρχίσει να λογοκρίνει περιεχόμενο κατά του Τραμπ και κατά της ICE», της αστυνομίας μετανάστευσης.

Ο ίδιος μάλιστα κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο οθόνης από βίντεο που ανήρτησε στο προφίλ του, τα οποία είχαν επισημανθεί ως «μη επιλέξιμα για προώθηση». Πρόκειται για βίντεο που απεικονίζουν διαδηλωτές ή τον Τραμπ.

Η τραγουδίστρια Μπίλι Άιλις επίσης κατήγγειλε στο Instagram ότι το TikTok λογοκρίνει περιεχόμενο που συνδέεται με την ICE:«Το TikTok φιμώνει τους ανθρώπους» είπε η ίδια.