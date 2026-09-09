«Χρειάζομαι μία λεγεώνα παιδιών ενόψει εμφυλίου»: Η απίστευτη αποκάλυψη για τον Μασκ με τους 14 απογόνους

Η μητέρα ενός εκ των 14 - γνωστών - παιδιών του Έλον Μασκ αποκάλυψε πως ο μεγιστάνας την ενημέρωσε πως ενδιαφέρεται να αποκτήσουν παιδί καθώς χρειαζόταν «μία λεγεώνα παιδιών, πριν ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος».

Η Άσλεϊ Σεν Κλερ, πρώην influencer της Maga, απέκτησε έναν γιο με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο το 2024, αλλά δεν διατηρούν σχέση. Όπως δήλωσε, η πλευρά του της προσέφερε 40 εκατομμύρια δολάρια και ένα μηνιαίο ποσό της τάξης των 100.000 για να υπογράψει για να υπογράψει ένα σύμφωνο εμπιστευτικότητας. Όταν εκείνη αρνήθηκε, απέσυρε την προσφορά.

Η Σεν Κλερ έκανε τις δηλώσεις αυτές στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ "Musk". Όταν μάλιστα ρωτήθηκε, στο φεστιβάλ της Βενετίας όπου βρέθηκε για την προώθησή του, εάν ο Μασκ φοβόταν έναν εμφύλιο ή επιχειρούσε ενεργά να τον υποδαυλίσει απάντησε: «Ό,τι κι αν είναι, αυτό που κάνει με την πλατφόρμα του Χ, δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Εξήγησε πως «ανάβει φωτιές που δεν υπάρχουν στον κόσμο. Δημιουργεί κάτι το οποίο έχει πραγματικό αντίκτυπο (σ.σ. αρνητικό) στον κόσμο».

Σύμφωνα με την Σεν Κλερ, που δηλώνει μετανιωμένη για τις μέρες της ως πολιτική ακτιβίστρια υπέρ του κινήματος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μασκ «δημιουργεί, ηθελημένα, διχασμούς που μπορεί να είναι καταστροφικοί εάν δεν αντιμετωπιστούν ή εάν δεν κάνουμε εμείς ότι πρέπει για να τους αντιμετωπίσουμε».

Από την απόκτηση του ιστότοπου Χ, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, το 2022, ο Μασκ έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να ενισχύσει τις προσωπικές του πολιτικές απόψεις. Τη Δευτέρα (07/09), πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ.