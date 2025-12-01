Χρησιμοποίησε η αστυνομία της Γεωργίας τοξική ουσία από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο για να ψεκάσει διαδηλωτές;

Οι αρχές της Γεωργίας χρησιμοποίησαν ένα χημικό και προφανώς πολύ επικίνδυνο όπλο από την εποχή του Α' Παγκοσμίου Πολέμου για να καταστείλουν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα την περασμένη χρονιά. Δεν πρόκειται για σενάριο ταινίας, αλλά για επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσαν μετά από εκτενή έρευνα οι δημοσιογράφοι του BBC.

Κανείς δεν ξεχνά τις τότε επισημάνσεις των διαδηλωτών πως οι ουσίες που τους πετούσαν για να σταματήσουν τις διαμαρτυρίες, έκαιγαν υπερβολικά. Οι περιγραφές ανέφεραν ένα υγρό που δεν μπορούσε να ξεπλυθεί εύκολα και που ήταν τοξικό.

Πολλοί από αυτούς παραπονέθηκαν και για άλλα συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχα και εμετό που διήρκεσαν για εβδομάδες.

Τι είναι το camite που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη Γεωργία

Oι δημοσιογράφοι του BBC μίλησαν με ανθρώπους που ειδικεύονται στη δημιουργία χημικών όπλων, πληροφοριοδότες από την αστυνομία της Γεωργίας και γιατρούς, και διαπίστωσαν ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν τη χρήση μιας ουσίας που ο γαλλικός στρατός ονόμασε «camite».

Οι γεωργιανές αρχές, όπως ήταν αναμενόμενο χαρακτήρισαν τα ευρήματα της έρευνας «απολύτως παράλογα» και δήλωσαν ότι η αστυνομία ενήργησε νόμιμα ως απάντηση στις «παράνομες ενέργειες βίαιων εγκληματιών».

Σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές αναφορές, το camite χρησιμοποιήθηκε από τη Γαλλία εναντίον της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Για τη μετέπειτα χρήση του, υπάρχουν λίγα στοιχεία, ωστόσο πιστεύεται ότι αποσύρθηκε από την κυκλοφορία κάποια στιγμή στη δεκαετία του 1930, λόγω ανησυχιών για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του.

Επεισόδια στη Γεωργία. | ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/DAVID MDZINARISHVILI

Ο Konstantine Chakhunashvili ήταν ένας από αυτούς που συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της Γεωργίας στην Τιφλίδα κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας των διαδηλώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Νοεμβρίου 2024. Οι διαδηλωτές μάχονταν κατά της κυβέρνησης η οποία είχε μόλις ανακοινώσει ότι θα αναστείλει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Ο Chakhunashvili, που εργάζεται σαν παιδίατρος και συμμετείχε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μέχρι το τέλος, είπε πως ένιωθε το δέρμα του να καίει για ημέρες και πως η αίσθηση αυτή δεν μπορούσε να εξαφανιστεί με το πλύσιμο.

Κάλεσμα σε όλους μέσω των social media

Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσε όλους όσους είχαν πέσει θύματα της βίαιης καταστολής των αρχών να πουν ανοιχτά αν είχαν διαπιστώσει παρενέργειες μετά τις διαδηλώσεις. Σχεδόν 350 άτομα επικοινώνησαν άμεσα μαζί του και δήλωσαν πως είχαν τουλάχιστον ένα περίεργο σύμπτωμα για περισσότερες από 30 μέρες.

Η μελέτη του έχει από τότε αξιολογηθεί από ομότιμους καθηγητές και έχει γίνει αποδεκτή για δημοσίευση από το Toxicology Reports, ένα επιστημονικό περιοδικό με διεθνή αναγνώριση.

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Γεωργία | AP Photos / Pavel Bednyakov



Η έκθεση του Chakhunashvili επιβεβαίωσε στην ουσία το συμπέρασμα στο οποίο είχαν καταλήξει τοπικοί δημοσιογράφοι, γιατροί και οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δηλαδή στα κανόνια νερού, που χρησιμοποιήθηκαν στις διαδηλώσεις της Γεωργίας, είχαν προστεθεί και χημικές ουσίες.

Από την κυβέρνηση ζητήθηκε να ανακοινωθεί επίσημα τι είχε χρησιμοποιηθεί, ωστόσο το υπουργείο Εσωτερικών, που είναι αρμόδιο και για την αστυνομία, αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Yπενθυμίζεται ότι οι μαζικές διαδηλώσεις στη Γεωργία με χιλιάδες Γεωργιανούς να βγαίνουν στους δρόμους έγιναν εξαιτίας της απόφασης της Τιφλίδας να αναστείλει τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ.

Η αστυνομία έχει καταφύγει σε πιο σκληρή τακτική σε μια προσπάθεια να καταστείλει τις ταραχές, η οποία περιελάμβανε τη χρήση κανονιών νερού και δακρυγόνων.

Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, είχαν συλληφθεί πάνω από 300 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων ηγέτες και ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, ενώ περισσότεροι από 100 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν για τραυματισμούς.

