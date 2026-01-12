Χριστοδουλίδης για την παραίτηση Χαραλάμπους: «Πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τοποθετήθηκε το πρωί της Δευτέρας από τη Λεμεσό για τις αποκαλύψεις του επίμαχου βίντεο που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

Όπως είπε, προσεγγίζει την υπόθεση «με σοβαρότητα», καλώντας τις αρμόδιες αρχές να αξιοποιήσουν «όλα τα εργαλεία» για πλήρη διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το philenews,ο Πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει συνδρομή από ξένα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αποκάλυψε πως «η πρώτη μου σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του Φορέα».

Πρόσθεσε ότι ακούει εισηγήσεις για μεταφορά του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, αλλά εκτίμησε ότι και αυτή η λύση θα προκαλούσε επικρίσεις, αφού «εγώ διορίζω, η κυβέρνηση διορίζει, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον πρόεδρο του οργανισμού».

Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι οι χιλιάδες φοιτητές που επωφελούνται από τον Φορέα δεν θα μείνουν ακάλυπτοι.

Σε ερώτηση για το αν θα δημοσιοποιηθεί ο κατάλογος των δωρητών, απάντησε ότι «δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα», εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία. «Ανοιχτά χαρτιά και πάνω απ’ όλα καθαρά χέρια», τόνισε.

Αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα, σημείωσε ότι «σε τέτοιες στιγμές κρίσης, οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος». Προειδοποίησε ότι η ένταση της αντιπαράθεσης ενδέχεται να αποτυπωθεί στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι τα κόμματα «είναι ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν».

Για την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα τοποθετηθεί γραπτώς, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είναι πράξη πίεσης ούτε πράξη ενοχής».

Σύμφωνα με το philenews, οι ερωτήσεις για τον υβριδικό πόλεμο, είπε ότι η κυβέρνηση είχε ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας, αλλά οι σχετικές έρευνες διεξάγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας.

Τέλος, σε ερώτηση αν έχει τρωθεί η κυβέρνηση, απάντησε ότι «ενδεχομένως κάποιοι να αποσκοπούν σε αυτή την κατεύθυνση», προσθέτοντας ότι ο ίδιος «είναι εδώ, δημόσια τοποθετούμαι, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε».

Χαραλάμπους: Παραίτηση μετά το βίντεο – «Στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί ο Πρόεδρος»

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο που τον εμπλέκει σε υπόθεση διαφθοράς.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρόκειται για «στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Σε εκτενή ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Χαραλάμπους σημείωσε ότι η συμμετοχή του στην κυβέρνηση «δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας».

Τόνισε ακόμη ότι το βίντεο επιχειρεί «να αμφισβητηθεί η κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας», κάνοντας λόγο για «εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα».

Ο κ. Χαραλάμπους υπογράμμισε πως «δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθώ να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά μου, ούτε για την ειλικρινή μου πρόθεση να προσφέρω στον τόπο μου».

Όπως εξήγησε, δεν θα επιτρέψει η παρουσία του στην κυβέρνηση «να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», γι’ αυτό και υπέβαλε την παραίτησή του.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι αποχωρεί «με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η χώρα «θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων».

«Η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα», κατέληξε.