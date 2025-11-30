Χριστούγεννα στην Ευρώπη: 6 εναλλακτικά γιορτινά ταξίδια

Οι πόλεις της Ευρώπης είναι μαγευτικές κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, με παραμυθένιες αγορές, στολισμένους δρόμους και υπαίθρια παγοδρόμια.

Η Βιέννη, η Βουδαπέστη, η Πράγα, το Παρίσι, το Λονδίνο κι άλλες μεγάλες πρωτεύουσες είναι οι πρώτοι προορισμοί που σκέφτεται κανείς για μια γιορτινή εξόρμηση.

Υπάρχουν όμως κι άλλες πόλεις που μπορεί να μην βρίσκονται ψηλά στη λίστα των περισσότερων ταξιδιωτών, αλλά διαθέτουν όλα όσα κάνουν ένα γιορτινό ταξίδι αξέχαστο.

Παρακάτω θα βρείτε 6 εναλλακτικούς προορισμούς στην Ευρώπη για να ζήσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων.

