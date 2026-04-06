«Χρυσάφι» στα ελληνικά νησιά: Η παράταση της βίζας express φέρνει νέα έκρηξη αφίξεων από την Τουρκία

Η Ελλάδα παρατείνει για ένα ακόμη έτος το πρόγραμμα χορήγησης βίζας κατά την άφιξη σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου για Τούρκους πολίτες. Το μέτρο έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας Τούρκων τουριστών, με πενταπλασιασμό των αφίξεων τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Σμύρνης (BTK) της Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Τουρκίας (TÜRSAB), δήλωσε πως «τα ελληνικά νησιά είναι εύκολα προσβάσιμα από τις παραθαλάσσιες παραθεριστικές περιοχές της Τουρκίας κι έχουν γίνει μια ελκυστική εναλλακτική λύση για τους Τούρκους επισκέπτες. Το πρόγραμμα έκδοσης βίζα κατά την άφιξη καθιστά αυτή την πρόσβαση ακόμη ευκολότερη».
Η βίζα κατά την άφιξη παρέχει σημαντική ευελιξία στους επισκέπτες που δεν μπορούν να κάνουν κρατήσεις εκ των προτέρων, ενώ έχουν γίνει ανάλογες βελτιώσεις στο λιμάνι της Σάμου και στο λιμάνι της Χίου, προκειμένου να παρέχουν αυξημένη χωρητικότητα.
