Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι κονκάρδες που έγιναν σύμβολο διαμαρτυρίας - «ICE OUT»

Την περασμένη εβδομάδα, η Renée Nicole Good, μητέρα τριών παιδιών από τη Μινεάπολη, έγινε το ένατο άτομο που πυροβολήθηκε από αξιωματικό της ICE από τον Σεπτέμβριο.

Ο θάνατός της προστέθηκε σε μια μακρά λίστα ανθρώπων που υποφέρουν υπό κράτηση, ενώ οι εντατικοποιημένες ομοσπονδιακές επιδρομές έχουν προκαλέσει φόβο στις μεταναστευτικές κοινότητες σε όλη τη χώρα.

Οι διαμαρτυρίες που ξέσπασαν μετά τη δολοφονία μεταφέρθηκαν την Κυριακή το βράδυ μέχρι το κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών 2026.

ariana grande wears a “ICE OUT” pin at the golden globes pic.twitter.com/I22HMeQAih — Ariana Grande Today (@ArianaToday) January 12, 2026

Η Jean Smart, ο Mark Ruffalo, η Wanda Sykes, η Natasha Richardson και άλλες προσωπικότητες εμφανίστηκαν φορώντας κονκάρδες με τα μηνύματα «ICE OUT» και «BE GOOD», μετατρέποντας μια λαμπερή τελετή σε πλατφόρμα δημόσιας καταγγελίας.

Η δράση οργανώθηκε από την ACLU, τη Maremoto, τη Move On, τη National Domestic Workers Alliance και την Working Families Power. Η καμπάνια #BeGood τιμά τη Renée Macklin Good και τον Keith Porter, υπενθυμίζοντας τι σημαίνει να στεκόμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον απέναντι στη βία και την αδικία: να είμαστε καλοί πολίτες, γείτονες, φίλοι και σύμμαχοι.

Όπως σημειώνουν οι οργανώσεις, η καλοσύνη εκδηλώνεται καθημερινά - από το να κρατάμε τα παιδιά ασφαλή μέχρι να στηρίζουμε όσους προστατεύουν τις κοινότητές μας.