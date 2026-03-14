Χτύπημα ελληνικού τάνκερ: Η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας - «Το πλήρωμα είναι καλά»

Η Maran Tankers, διαχειρίστρια εταιρεία του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου MARAN HOMER (IMO No. 9761372), στο οποίο επέβαιναν 24 ναυτικοί, εκ των οποίων οι 10 ήταν Έλληνες, επιβεβαίωσε το χτύπημα που υπέστη από άγνωστο αντικείμενο τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου, όσο βρισκόταν εκτός ρωσικών υδάτων.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Maran Tankers Management Inc., διαχειρίστρια εταιρεία του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου MARAN HOMER (IMO No. 9761372), αναφέρει πως σήμερα, 14 Μαρτίου, περί τις 04:35 τοπική ώρα (01:35 GMT) και ενώ το πλοίο έπλεε εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, αναμένοντας εντολή να εισέλθει στο Caspian Pipeline Consortium (CPC) Terminal στο Novorossiysk της Ρωσίας, όπου θα παραλάμβανε φορτίο καζακικού αργού πετρελαίου, χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλήρωμα είναι ασφαλές. Σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στο κατάστρωμα και στον εξοπλισμό καταστρώματος του πλοίου. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άφορτο και δεν υπάρχει περιβαλλοντική ρύπανση. Έχει ήδη αποπλεύσει από το Novorossiysk.»