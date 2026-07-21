Χτύπημα της Europol σε κύκλωμα που διακινούσε μετανάστες μέσω Ελλάδας - Επτά συλλήψεις

Οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων εξαρθρώθηκε υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, ενώ στη συντονισμένη επιχείρηση συμμετείχαν διωκτικές αρχές τεσσάρων κρατών.

Το εγκληματικό δίκτυο χρησημοποιούσε για τη διακίνηση των μεταναστών ενοικιαζόμενα, κλεμμένα και εικονικά ταξινομημένα οχήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europol, οι ελληνικές αρχές ηγήθηκαν της έρευνας που στόχευσε κύκλωμα αποτελούμενο κυρίως από Σύρους και Αιγύπτιους υπηκόους, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν την παράνομη μεταφορά μεταναστών από την Ελλάδα, μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, με τελικό προορισμό την Ιταλία.

Στις 16 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν επιχειρησιακές ενέργειες στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, στη Σόφια (Βουλγαρία), στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) και στο Etten-Leur (Ολλανδία).

Οι επτά συλλήψεις έγιναν σε τρεις χώρες: πέντε στην Ελλάδα, μία στη Βουλγαρία και μία στην Ολλανδία.

Έως τώρα, οι αρχές έχουν συνδέσει την ομάδα με 12 περιστατικά διακίνησης μεταναστών που εντοπίστηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου 2026, ενώ τέσσερα προγενέστερα περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση ως πιθανώς συνδεδεμένα με το ίδιο δίκτυο. Οι μεταφερόμενοι μετανάστες ήταν κατά κύριο λόγο Αιγύπτιοι, Ιρακινοί και Σύροι υπήκοοι.

Απέφευγαν τον εντοπισμό

Η έρευνα αποκάλυψε ένα εξελιγμένο σύστημα μεταφορών σχεδιασμένο να αποφεύγει τον εντοπισμό. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ύποπτοι μετέφεραν τους μετανάστες με μικρά οχήματα μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, πριν τους μεταφορτώσουν σε φορτηγά για το τελευταίο σκέλος προς την Ιταλία. Νοίκιαζαν οχήματα με γνήσια αλλά και πλαστά έγγραφα ταυτότητας, τα οποία στη συνέχεια δεν επέστρεφαν, αγόραζαν και ταξινομούσαν αυτοκίνητα στο όνομα τρίτων ή εικονικών εταιρειών, ενώ χρησιμοποιούσαν και κλεμμένα οχήματα, κυρίως ελληνικής προέλευσης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το δίκτυο λειτουργούσε μέσω αυτόνομων «κυψελών» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, με τα μέλη του να μετακινούνται συχνά στα Βαλκάνια για τον συντονισμό των διαδρομών.

Η συνδρομή της Europol

Η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή και ανάλυση επιχειρησιακών πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, βοηθώντας τις εθνικές αρχές να εντοπίσουν συνδέσεις μεταξύ υποθέσεων. Την ημέρα της δράσης, ανέπτυξε στην Ελλάδα εμπειρογνώμονα με κινητό γραφείο, επιτρέποντας τη διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων της σε πραγματικό χρόνο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Ελληνική Αστυνομία (Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης), η Γενική Διεύθυνση Συνοριακής Αστυνομίας της Βουλγαρίας, η Βασιλική Ολλανδική Στρατοχωροφυλακή και η ρουμανική Διεύθυνση για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η επιχείρηση εντάσσεται στην ενισχυμένη προσπάθεια της ΕΕ κατά της διακίνησης μεταναστών. Τον Δεκέμβριο του 2025 υιοθετήθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2025/2611, βάσει του οποίου συστάθηκε τον Μάρτιο του 2026 το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της Διακίνησης Μεταναστών (ECAMS) της Europol. Το Κέντρο στοχεύει στη συστηματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό δράσεων, με έμφαση στην τεχνογνωσία σε ανοιχτές πηγές (OSINT) και στις χρηματοοικονομικές έρευνες, καθώς και στην ενίσχυση του δικτύου αξιωματικών συνδέσμων από τη Frontex, τη Eurojust και τα κράτη μέλη.