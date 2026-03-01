Μενού

«Χτυπήσαμε την καρδιά της Τεχεράνης»: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον Ιράν

O στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπολύει μεγάλο κύμα πληγμάτων στην καρδιά της ιρανικής πρωτεύουσας. Ακούγονται εκρήξεις στην Τεχεράνη.

Ιράν - Τεχεράνη
Καπνοί από εκρήξεις στην Τεχεράνη | AP
Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπολύει μεγάλο κύμα πληγμάτων εναντίον «της καρδιάς» της πρωτεύουσας του Ιράν, εξηγώντας ότι την προηγουμένη η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε πλήγματα προκειμένου να ανοίξει «τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

ΚΟΣΜΟΣ