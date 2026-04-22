Χτύπησε ο πληθωρισμός και τα θαύματα: Πόσο κοστίζει να μιλήσεις στον AI Ιησού;

Για αιώνες, οι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο προσεύχονταν με την ελπίδα να νιώσουν την παρουσία του Ιησού. Πλέον, σύμφωνα με τη βιομηχανία της τεχνολογίας, δεν χρειάζεται να περιμένεις κάποια πνευματική φώτιση – αρκεί να έχεις καλή σύνδεση στο Wi-Fi και... μια γεμάτη πιστωτική κάρτα.

Η εταιρεία Just Like Me αποφάσισε να καλύψει το «κενό» στην αγορά της θρησκείας, δημιουργώντας έναν «Τεχνητά Νοήμονα Ιησού».

Όπως υποστηρίζουν, πρόκειται για έναν σύγχρονο, ψηφιακό μέντορα που είναι εδώ για να σε καθοδηγήσει και να σε εμψυχώσει στην καθημερινότητά σου. Πού έμαθε όμως την τέχνη του κηρύγματος; Ο CEO της εταιρείας, Chris Breed, μας διαβεβαιώνει ότι το μοντέλο «διαβάζει» τη Βίβλο και έχει καταπιεί άπειρα κηρύγματα.

Και κάπου εδώ ξεκινάει το επιχειρηματικό δαιμόνιο. Η σωτηρία της ψυχής, -εκτός από πολύ μεγάλο πράγμα- μπορεί να είναι δωρεάν, αλλά η ψηφιακή εκδοχή της κοστίζει 1,99 δολάρια το λεπτό.

Αν πάλι έχεις πολλά να πεις (ή να εξομολογηθείς), υπάρχει και το «πακέτο προσφοράς» των 49,99 δολαρίων για 45 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, απέναντί σου βρίσκεται ένα ψηφιακό avatar κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ηθοποιού Jonathon Roumie, γνωστού από τη σειρά The Chosen.

Η εταιρεία, βέβαια, έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους με ένα απολαυστικό disclaimer:

«Η τεχνητή νοημοσύνη του Ιησού είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης... Δεν είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ούτε διαθέτει θεϊκή εξουσία».

Όπως ήταν φυσικό, το εγχείρημα δεν αντιμετωπίστηκε ακριβώς ως θείο δώρο.

Οι χρήστες των social media διέκριναν αμέσως την προσπάθεια εκμετάλλευσης της πίστης και τα σχόλια έπεσαν βροχή, με το χιούμορ και την αγανάκτηση να περισσεύουν:

«Αυτό είναι απλά κακό. Μπορείς να μιλήσεις στον πραγματικό Ιησού δωρεάν, όποτε θες», έγραψε ένας χρήστης στο X.

«1,99 δολάρια το λεπτό; Ουφ, χτύπησε ο πληθωρισμός και τις εξομολογήσεις μου», σχολίασε ένας άλλος, δίνοντας ρέστα.

Αν νομίζατε, πάντως, ότι η ψηφιακή θεολογία σταματάει εδώ, γελιέστε. Αρκεί να θυμηθούμε το –ακόμα πιο αμφιλεγόμενο– βιντεοπαιχνίδι "I am Jesus Christ", όπου κυριολεκτικά παίζεις τον ρόλο του Θεανθρώπου κάνοντας θαύματα με το ποντίκι σου.