Χτυπήθηκε πλοίο στα στενά του Ορμούζ από «άγνωστο βλήμα»

Πλοίο που έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από «άγνωστο βλήμα», σύμφωνα με τη UKMTO.

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, το πλοίο βρισκόταν βόρεια του Ομάν και ανατολικά των στενών, όταν χτυπήθηκε πάνω από την ίσαλο γραμμή. Αρχικά αναφέρθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, ωστόσο νεότερη ενημέρωση κάνει λόγο για φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται σήμερα από τον ίδιο οργανισμό, μετά από αναφορά για συμβάν ανοιχτά του Κουμζάρ, επίσης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν φέρεται να έπληξε πετρελαιοφόρο περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Το πλοίο, με την ονομασία «Skylight», έφερε σημαία του Παλάου, σύμφωνα με το CNN. Όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ και τα 20 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν με ασφάλεια το σκάφος.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε από το Ναυτικό και τον στρατό του Ομάν, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι η επιχείρηση αντανακλά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας για την αντιμετώπιση θαλάσσιων περιστατικών.