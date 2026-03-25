Η 20χρονη που νίκησε τους κολοσσούς: Πώς Meta και YouTube κρίθηκαν ένοχες για «μηχανές εθισμού»

Σε μια ιστορική ετυμηγορία που κλονίζει τα θεμέλια των τεχνολογικών κολοσσών, σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες έκρινε ένοχες τις εταιρείες Meta και YouTube για τον εθισμό μιας νεαρής γυναίκας στις πλατφόρμες τους κατά την παιδική της ηλικία. Η 20χρονη σήμερα Κέιλι, η οποία χρησιμοποιούσε τα social media από τα έξι της χρόνια, κέρδισε πρωτοφανή αποζημίωση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που σύμφωνα με το BBC ενδέχεται να εκτοξευθεί στα 30 εκατομμύρια λόγω τιμωρητικών ρητρών.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι οι πλατφόρμες σχεδιάστηκαν σκόπιμα ως «μηχανές εθισμού», προτάσσοντας το κέρδος έναντι της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Οι ένορκοι επέρριψαν το 70% της ευθύνης στη Meta (Instagram, Facebook) και το 30% στην Google (YouTube), αναγνωρίζοντας ότι λειτουργίες όπως το «ατελείωτο σκρολάρισμα» οδήγησαν την κοπέλα σε κατάθλιψη, απομόνωση και σωματική δυσμορφική διαταραχή.

Η Κέιλι περιέγραψε συγκλονιστικές στιγμές, αποκαλύπτοντας πως έφτανε να χρησιμοποιεί το Instagram έως και 16 ώρες καθημερινά, αναπτύσσοντας εμμονή με την εμφάνισή της. Παρά τις έντονες διαφωνίες των εταιρειών, οι οποίες προαναγγέλλουν εφέσεις, η απόφαση αυτή θεωρείται «σημείο καμπής». Όπως επισημαίνει το BBC, η καταδίκη αποτελεί τον προάγγελο εκατοντάδων παρόμοιων αγωγών που εκκρεμούν, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή νομικής λογοδοσίας των τεχνολογικών γιγάντων απέναντι στην κοινωνία.