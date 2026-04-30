Η «άβολη» φιλοφρόνηση του Τραμπ στον διευθυντή της NASA: «Έχει σούπερ αυτιά, ακούει τα πάντα»

Ο διευθυντής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν | AP // Matt Rourke
Ένα αλλοπρόσαλλο σχόλιο έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για τα αυτιά του επικεφαλής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν κατά την υποδοχή του πληρώματος της ιστορικής αποστολής Artemis II, στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο με το πλήρωμα της ιστορικής δοκιμαστικής αποστολής, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν σκέφτεται να μεταφέρει την έδρα της NASA από την Ουάσιγκτον, όταν λήξει η μίσθωση τον Αύγουστο του 2028.

Τραμπ: «Έχεις υπέροχα...αυτιά»

Ο Τραμπ είπε πως ο κατάλληλος για να απαντήσει στην ερώτηση αυτή είναι ο διευθυντής της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το έκανε ήταν... άβολος.

 

«Λοιπόν, ο πιο κατάλληλος να σας το πει αυτό είναι ο άνδρας που στέκεται ακριβώς εδώ», είπε ο Τραμπ, δείχνοντας τον Άιζακμαν, και ρωτώντας τον: «Άκουσες την ερώτηση με τα υπέροχα αυτιά σου;»

Στη συνέχεια, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Έχει εξαιρετική ακοή. Ξέρετε, έχει υπερακοή».

Ο Άιζακμαν χειρίστηκε με επιδεξιότητα το άβολο σχόλιο απαντώντας: «Είναι το μυστικό της δουλειάς, κύριε».

