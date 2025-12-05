Η Αγγλία γκρεμίζει τα στερεότυπα - 2,6 εκατ. κορίτσια έχουν πλέον πρόσβαση στο ποδόσφαιρο στα σχολεία

Μπορεί στην Ελλάδα να έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον μας η κακοκαιρία Byron και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα, ωστόσο στην Αγγλία η ημέρα μοιάζει πιο φωτεινή - κι ας μην έχει ήλιο.
Ο λόγος; Πήρε την απόφαση να καταρρίψει ένα από τα μεγαλύτερα στερεότυπα της κοινωνίας - αυτό που θέλει μόνο τους άντρες να παίζουν ποδόσφαιρο - κάνοντας μια ριζική αλλαγή στα σχολεία.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.