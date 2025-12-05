Μενού

Η Αγγλία γκρεμίζει τα στερεότυπα - 2,6 εκατ. κορίτσια έχουν πλέον πρόσβαση στο ποδόσφαιρο στα σχολεία

Η Αγγλία καταρρίπτει ακόμα ένα ταμπού, σπάζοντας ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά στερεότυπα: το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο για αγόρια.

Γυναίκες - ποδόσφαιρο
Γυναικείο ποδόσφαιρο | Shutterstock
Μπορεί στην Ελλάδα να έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον μας η κακοκαιρία Byron και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα, ωστόσο στην Αγγλία η ημέρα μοιάζει πιο φωτεινή - κι ας μην έχει ήλιο.

Ο λόγος; Πήρε την απόφαση να καταρρίψει ένα από τα μεγαλύτερα στερεότυπα της κοινωνίας - αυτό που θέλει μόνο τους άντρες να παίζουν ποδόσφαιρο - κάνοντας μια ριζική αλλαγή στα σχολεία.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

