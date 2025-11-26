«Η Αγία Σοφία κινδυνεύει να καταρρεύσει»: Τούρκος ιστορικός ηχεί συναγερμό για τα έργα

Αφού προκάλεσαν σάλο οι φωτογραφίες που δείχνουν μηχανήματα έργου όπως φορτηγά και γερανούς να έχουν «παρκάρει» μέσα στην Αγία Σοφία, η ανησυχία έχει ενταθεί για την ικανότητα της τουρκικής ηγεσίας να συντηρήσει το εμβληματικό μνημείο της ορθοδοξίας.

Από την πλευρά τους, οι αρμόδιοι στην Κωνσταντινούπολη έχουν εξηγήσει πως τα παραπάνω έργα έγιναν για την αντισεισμική θωράκιση του ναού και δεν αποτελούν κίνδυνο.

Ωστόσο, ο πασίγνωστος Τούρκος ιστορικός Ιλμπέρ Ορταϊλί, διευθυντής του μουσείου Topkapi, έρχεται να δώσει άλλη τροπή στο αφήγημα, λέγοντας ότι στην Αγία Σοφία δεν θα έπρεπε να μπαίνει κανονικά «ούτε αυτοκίνητο».

Αγία Σοφία: «Δεν μπορεί να αντέξει το φορτίο»

Κατά τα λεγόμενα του κ. Ορταϊλί, «Η Αγία Σοφία πραγματικά δεν μπορεί να αντέξει αυτό το φορτίο. Δεν καταλαβαίνουν την αρχιτεκτονική. Όχι φορτηγό ή ένας γερανός, αλλά δεν μπορεί να μπει εκεί ούτε αυτοκίνητο.

Ο αντίκτυπος αυτών των παρεμβάσεων θα φανεί αργά ή γρήγορα. Το οικοδόμημα είναι γεμάτο με σήραγγες από κάτω. Αντιμετωπίζουν την Αγία Σοφία σαν ιδιοκτησία του πατέρα τους.

Αν αυτό συνεχίσει, το οικοδόμημα θα καταρρεύσει. Πώς ξέρουν πόσους τόνους μπορεί να αντέξει; Σε ποια δεδομένα βασίζονται όσοι κάνουν αυτές τις εργασίες; Συμβουλεύτηκαν τον Ανθέμιο ή τον Σινάν;».