Η αγκαλιά Ζελένσκι με Στάρμερ που τα λέει όλα: Στο κυνήγι για σύσφιξη συμμαχιών ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόλις έφτασε στην Ντάουνινγκ Στριτ για τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, και άλλους ηγέτες του Συνασπισμού των Προθύμων, μία βρετανική πρωτοβουλία για στήριξη στην υπό εισβολή Ουκρανία.

Κατά την άφιξή του, τον Ζελένσκι περίμενε στρωμένο ένα κόκκινο χαλί, καθώς και μία εγκάρδια χειραψία και αγκαλιά από τον Βρετανό πρωθυπουργό, την οποία απάντησε με την ανάλογη θέρμη.

Συνιστούσε περισσότερο ένα μήνυμα προς τον Ουκρανό πρόεδρο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να παραμείνει ένας από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους της Ουκρανίας, αναφέρει το BBC.

Σε ταξίδι σύσφιξης σχέσεων ο Ζελένσκι

Φτάνοντας στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά από ένα πρωινό με τον Βασιλιά, ο Πρόεδρος Ζελένσκι και ο Κιρ Στάρμερ θα ξεκινήσουν έναν γύρο συνομιλιών με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Ολλανδίας, καθώς και με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Σχολιάζοντας ορισμένα από τα χθεσινά διπλωματικά επιτεύγματα, είπε ότι ήταν πραγματικά χαρούμενος με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην παροχή περισσότερης αεράμυνας στην Ουκρανία.

Δύο ακόμη χώρες προστέθηκαν στην ομάδα που θα αγοράσει όπλα για την Ουκρανία: η Φινλανδία και η Ισπανία. Αλλά υπήρξε μια μεγάλη απογοήτευση για το Κίεβο.

Παρά τις προσδοκίες ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα έδιναν το «πράσινο φως» σε αμφιλεγόμενα σχέδια για τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν «παγώσει» στο Βέλγιο, για την εξασφάλιση δανείου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, και παρόλο που υπήρξε κάποιο είδος συμφωνίας για το θέμα αυτό, η κίνηση δεν έχει εγκριθεί ακόμα.