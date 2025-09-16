Αινιγματική δήλωση Νετανιάχου: «Θα πρέπει να γίνουμε Αθήνα και Σπάρτη προσαρμοζόμενοι σε μια αυτάρκη οικονομία»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μίλησε σήμερα σε συνέδριο του υπουργείου Οικονομικών κάνοντας λόγο για διπλωματική απομόνωση του Ισραήλ και οικονομική αυτάρκεια... αλά ελληνικά.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, δήλωσε: «Το Ισραήλ εισέρχεται σε διπλωματική απομόνωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια κλειστή οικονομία. Ο κόσμος διαιρείται σε μπλοκ, και εμείς δεν ανήκουμε σε κανένα μπλοκ. Αυτό καθιστά ευκολότερο να μας απομονώσουν. Έχουμε επίσης ένα τεχνολογικό και επιστημονικό πλεονέκτημα που δημιουργεί εξάρτηση από εμάς και δίνει σε άλλους συμφέρον να διατηρήσουν δεσμούς μαζί μας».

«Ίσως βρεθούμε αποκλεισμένοι όχι μόνο στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και στην ίδια την παραγωγή. Οι αμυντικές μας βιομηχανίες θα μπορούσαν να αποκλειστούν και θα πρέπει να γίνουμε Αθήνα και σούπερ Σπάρτη, προσαρμοζόμενοι σε μια αυτάρκη οικονομία. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απόπειρες απομόνωσης και πρώτα απ’ όλα να αναπτύξουμε την ικανότητα να τα καταφέρνουμε μόνοι μας».

Πώς ερμηνεύουν τα Ισραηλινά ΜΜΕ τις δηλώσεις Νετανιάχου

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, οι δηλώσεις του Ισραηλινού προέδρου ερμηνεύτηκαν με δύο τρόπους. Κατά την πρώτη ερμηνεία, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για οικονομική ανθεκτικότητα δηλαδή την ανάγκη το Ισραήλ να μπορεί να διατηρήσει τη λειτουργία της οικονομίας του υπό ακραίες συνθήκες. Ο Διοικητής της Τράπεζας του Ισραήλ, καθηγητής Αμίρ Γιαρόν, έχει επισημάνει παρόμοια ζητήματα στο παρελθόν.

Κατά την δεύτερη ερμηνεία, ο Νετανιάχου προειδοποιούσε για ένα πιθανό γεωπολιτικό σενάριο, στο οποίο το Ισραήλ ενδέχεται να αντιμετωπίσει κυρώσεις. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να διαταράξουν σοβαρά τους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς του Ισραήλ με τον υπόλοιπο κόσμο, με συνέπειες όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για την παγκόσμια οικονομία.