«Η άλλη Θάτσερ»: Όταν η Σιδηρά Κυρία έμπλεξε σε 2 εξωσυζυγικές σχέσεις

Η Μάργκαρετ Θάτσερ, η γυναίκα που κυβέρνησε τη Βρετανία με σιδερένια πυγμή από το 1979 έως το 1990, παρουσιάζεται σε ένα νέο βιβλίο με μια πλευρά που δεν χωράει εύκολα στα αγάλματα και τα πορτρέτα της εξουσίας.

Το The Incidental Feminist της Tina Gaudoin, που κυκλοφόρησε για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, υποστηρίζει ότι η Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις – μια στις πρώτες μέρες της κοινοβουλευτικής της καριέρας και μια δεύτερη με τον Sir Humphrey Atkins, βουλευτή και υπουργό της κυβέρνησής της.

Ο Atkins, παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, φέρεται να είχε μια «ιδιαίτερη σχέση» με την πρωθυπουργό. Ο πρώην υπουργός Jonathan Aitken θυμάται τις φήμες της εποχής, σχολιάζοντας με δηλητηριώδη ειρωνεία πως «η καλή του εμφάνιση μπορεί να της άρεσε, αλλά ο πολιτικός του εγκέφαλος ήταν απελπισμένος».

Η Gaudoin αναφέρει επίσης μια «εξωσχολική φιλία» της Θάτσερ με τον Λόρδο Μπελ, τον επικεφαλής των δημοσίων σχέσεών της, με περιγραφές που θυμίζουν περισσότερο σενάριο τηλεοπτικής σειράς παρά τα αυστηρά δείπνα της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο επίσημος βιογράφος της, Λόρδος Μουρ, κρατά αποστάσεις: παραδέχεται ότι είχε ακούσει για τον Atkins, αλλά δεν βρήκε ποτέ αποδείξεις, ενώ για τον Μπελ θεωρεί την ιστορία «εξαφανιστικά απίθανη».

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το βιβλίο φωτίζει και τον Ντένις Θάτσερ, τον άνθρωπο που η Μάργκαρετ αποκαλούσε «το χρυσό νήμα της ζωής μου». Ο Ντένις, λέει η Gaudoin, διατηρούσε μια απροσδόκητη φιλία με τη Mandy Rice-Davies, το μοντέλο που είχε μπλεχτεί στο σκάνδαλο Profumo, και της έστελνε γράμματα που ξεκινούσαν με το τρυφερό «Μάντι αγαπητή».

Η εικόνα της Θάτσερ ως άκαμπτης, αλάνθαστης και σχεδόν υπεράνθρωπης ηγέτιδας δέχεται εδώ ένα γερό ράγισμα. Όχι γιατί «μια γυναίκα τόλμησε να έχει προσωπική ζωή», αλλά γιατί η ίδια η πολιτική της περσόνα είχε χτιστεί πάνω στην ιδέα της απόλυτης πειθαρχίας και του ατσάλινου ελέγχου.

Το βιβλίο της Gaudoin δείχνει ότι πίσω από τη Σιδηρά Κυρία υπήρχε και μια πιο περίπλοκη, αντιφατική προσωπικότητα – με πάθη, αδυναμίες και μυστικά που δεν χωρούσαν στα πρωτοσέλιδα της εποχής.

Με πληροφορίες από την dailymail