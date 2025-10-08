Η ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ που προκάλεσε αντιδράσεις: Ισραηλινός όμηρος παρουσιάστηκε ως Παλαιστίνιος

Η Σουηδέζα ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, έπειτα από κοινή ανάρτηση στο Instagram που περιλάμβανε φωτογραφία του Ισραηλινού ομήρου Εβιάταρ Ντέιβιντ, ο οποίος κρατείται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα από την ακτιβίστρια Yasmin Aker, μέλος του στολίσκου «Sumud» που επιχείρησε να προσεγγίσει τη Γάζα, και κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας «Συνεργασία» και στον λογαριασμό της Τούνμπεργκ, ο οποίος αριθμεί περισσότερους από 16 εκατομμύρια ακολούθους. Μέχρι και την Τρίτη, η ανάρτηση δεν είχε αφαιρεθεί.

Το περιεχόμενο της δημοσίευσης αναφερόταν στα βασανιστήρια των Παλαιστινίων κρατουμένων, ωστόσο η παρουσία της εικόνας του Ντέιβιντ -ο οποίος απεικονίζεται σε κακή κατάσταση υγείας σε βίντεο που είχε δώσει στη δημοσιότητα η Χαμάς-προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις. Η οικογένεια του ομήρου κατηγόρησε την Τούνμπεργκ ότι αναπαράγει προπαγάνδα και ότι αγνοεί το πραγματικό πλαίσιο της υπόθεσης.

Η υπόθεση έχει ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τον ρόλο των διεθνών ακτιβιστών στη δημόσια σφαίρα, αλλά και τα όρια της διαδικτυακής αλληλεγγύης, ειδικά όταν εμπλέκονται εικόνες θυμάτων εν εξελίξει συγκρούσεων.

Με πληροφορίες από το ynetnews.com