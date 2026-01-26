Η ανιψιά της Μαρίν Λεπέν για Μινεάπολη: «Ατυχή συμβάντα» οι θάνατοι

H Μαριόν Μαρεσάλ, ευρωβουλευτής της άκρας δεξιάς και ανιψιά της Μαρίν Λεπέν, προκάλεσε αντιδράσεις χαρακτηρίζοντας «ατυχή συμβάντα» τους θανάτους δύο ανθρώπων που δολοφονήθηκαν από την αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία στη Μινεάπολη.

Μιλώντας στο France Inter, δήλωσε πως «δεν έχει αλλάξει» τη στάση της απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι μοιράζονται «κοινές μάχες» ενάντια στη μετανάστευση, την ανασφάλεια, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τον «wokισμό».

Εξήρε επίσης τον αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι «αποδεικνύει πως η πολιτική βούληση μπορεί να επιβληθεί ξανά στην τεχνο-γραφειοκρατία και στην κυβέρνηση των δικαστών».

Αναφερόμενη στους δύο θανάτους στη Μινεάπολη μέσα σε τρεις εβδομάδες, απέδωσε τα περιστατικά σε «μαχητικά μέλη της άκρας αριστεράς που παρεμβάλλονται στη δράση της αστυνομίας», επιμένοντας ότι «δεν είναι εδώ για να αστυνομεύσει την αμερικανική αστυνομία».

Η Μαρεσάλ βρέθηκε στο στούντιο με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της «Αν αισθάνεσαι Λεπέν» («Si tu te sens Le Pen», εκδ. Fayard). Υπερασπίστηκε τον παππού της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, υποστηρίζοντας ότι ήδη από τη δεκαετία του ’80 ήταν «ο πρώτος, αν όχι ο μόνος» που μίλησε για ζητήματα όπως η μετανάστευση, ο «εξισλαμισμός», η παγκοσμιοποίηση, η αποβιομηχάνιση και η απώλεια κυριαρχίας.

Η ευρωβουλευτής, που εξελέγη με το ακροδεξιό κόμμα του Ερίκ Ζεμούρ «Ανακατάκτηση» πριν επιστρέψει προς τον Εθνικό Συναγερμό, υποστήριξε ότι το βιβλίο της «δεν αποτελεί προαναγγελία υποψηφιότητας» για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι υποψήφια θα είναι η Μαρίν Λεπέν, η οποία δικάζεται σε δεύτερο βαθμό στο Παρίσι για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων και κινδυνεύει με ποινή κωλύματος εκλογιμότητας.

«Ό,τι κι αν συμβεί, θα κάνουμε την προεκλογική εκστρατεία όλοι μαζί», κατέληξε