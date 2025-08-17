Η αντίδραση Ζελένσκι στο σχέδιο Πούτιν για την Ουκρανία και η στάση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία για την άρνησή της να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας ότι η στάση αυτή «περιπλέκει την κατάσταση» γύρω από την ειρηνευτική συμφωνία που επιδιώκει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

«Η Ρωσία απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα σταματήσει τις επιθέσεις. Αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Αν δεν είναι διατεθειμένη να δώσει μια απλή εντολή ώστε να σταματήσουν οι σκοτωμοί, ίσως χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τηρήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό: την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της για δεκαετίες», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να συζητήσει με τον Τραμπ το ενδεχόμενο διευθέτησης της σύγκρουσης που ξεκίνησε με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Αν και η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα δεν εξασφάλισε την κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στον Σον Χάνιτι του Fox News ότι συζήτησε με τον Πούτιν για εδαφικές παραχωρήσεις και εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι «εν πολλοίς συμφώνησαν».

«Θεωρώ πως είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει» στο σχέδιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να το απορρίψει.

Ο Τραμπ ενημέρωσε το Σάββατο τον Ζελένσκι, καθώς και Ευρωπαίους ηγέτες, για τις συνομιλίες του με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

H στάση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, υπογράμμισε ότι «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και η Ουκρανία όχι», προσθέτοντας πως «πρέπει να γίνει μια συμφωνία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε σαφές ότι συζήτησε με τον Ρώσο ομόλογό του μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία χωρίς προηγούμενη κατάπαυση του πυρός. Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή στάσης σε σχέση με την μέχρι σήμερα γραμμή Ουκρανίας και Ευρώπης – αλλά και της ίδιας της Ουάσινγκτον – που έθεταν την εκεχειρία ως προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η ρωσική πλευρά εμφανίστηκε θετική. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε δήλωσή του χωρίς ερωτήσεις δημοσιογράφων, σημείωσε ότι «υπάρχει κατανόηση» με τον Τραμπ για την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας της Ουκρανίας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό θα αποτελέσει βήμα προς την ειρήνη.

Στο μεταξύ, Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι ηγέτες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» θα συνεδριάσουν αύριο, Κυριακή, μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν – ή και θα εντείνουν – την πίεση προς τη Ρωσία.