«Η Αντίφα στο στόχαστρο»: Γιατί ο Τραμπ βαφτίζει τρομοκρατία την αντιφασιστική δράση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι χαρακτηρίζει την Αντίφα ως «μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση». Με εκρηκτικές δηλώσεις στο Truth Social, μίλησε για «επικίνδυνη ριζοσπαστική αριστερή καταστροφή» και κάλεσε σε έρευνες για όσους «χρηματοδοτούν» το κίνημα. Η κίνηση αυτή δεν είναι μεμονωμένη και εντάσσεται σε μια στρατηγική που θέλει να παρουσιάσει κάθε μορφή αριστερής αντίστασης ως απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Τι είναι η Αντίφα;

Η Antifa (anti-fascist) δεν είναι οργάνωση με μέλη, αρχηγούς ή γραφεία. Είναι ένα αποκεντρωμένο κίνημα, μια ιδεολογία που ενώνει άτομα και συλλογικότητες ενάντια στον φασισμό και τον ρατσισμό.

Το FBI έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για «ομάδα», αλλά για «κίνημα». Η Ένωση κατά της Δυσφήμισης την περιγράφει ως «ακέφαλο δίκτυο» που δρα με τοπικές ομάδες και άτομα.

Ο αντιφασιστικός ακτιβισμός ξεκινά από την Ευρώπη του Μεσοπολέμου, απέναντι στον Μουσολίνι και τον Χίτλερ. Στις ΗΠΑ, η Αντίφα εμφανίστηκε δυναμικά τη δεκαετία του ’80, αντιδρώντας στους νεοναζί της ροκ σκηνής.

Στη σύγχρονη εποχή, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μετά τα γεγονότα του Σάρλοτσβιλ το 2017, όταν συγκρούστηκε με ακροδεξιούς και λευκούς εθνικιστές. Έκτοτε, μέλη ή υποστηρικτές της έχουν βρεθεί σε διαδηλώσεις κατά της παγκοσμιοποίησης, στο κίνημα Black Lives Matter και σε αντιπαραθέσεις με ακροδεξιές ομάδες όπως οι Proud Boys.

Η πολιτική εργαλειοποίηση

Η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποίησε την «απειλή» της Αντίφα για να δικαιολογήσει την αποστολή ομοσπονδιακών δυνάμεων σε πόλεις όπως το Πόρτλαντ και το Σικάγο. Ωστόσο, τοπικοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι υπήρχε κρίση δημόσιας τάξης που να δικαιολογεί στρατιωτικού τύπου καταστολή.

Νομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι ο χαρακτηρισμός δεν έχει νομική βάση και μπορεί να παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία για την ελευθερία του λόγου.

Η στοχοποίηση της Αντίφα ανοίγει τον δρόμο για την ποινικοποίηση της διαφωνίας. Όπως προειδοποίησε ο αναλυτής Ντέιβιντ Άξελροντ, «θα κυνηγήσουν όλους και όλα όσα χωρούν κάτω από αυτή την ομπρέλα, παρόλο που δεν είναι οργανισμός».

Η χρήση του όρου «τρομοκρατία» για ένα αποκεντρωμένο κίνημα μπορεί να αποτελέσει πρόφαση για την καταστολή κάθε φωνής που αμφισβητεί την εξουσία.

Με πληροφορίες από το Associated Press και το The Independent