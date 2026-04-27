Η απάντηση στην πιο αυστηρή χώρα της ΕΕ για τις αμβλώσεις είναι... δεκαπέντε μαύρα κουτιά

Χρόνια μάχη γίνεται στη Μάλτα, για την κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση με την κυβέρνηση πολλές φορές να προχωρά σε ακραίες αποφάσεις επί του θέματος, με πιο χαρακτηριστικό το «πράσινο φως» στην έκτρωση μόνο αν υπάρχει ζήτημα επικινδυνότητας της γυναίκας ή του εμβρύου.

Ακτιβίστριες στη νησιωτική χώρα ωστόσο, έδωσαν τη δική τους απάντηση, ή «λύση» θα έλεγε κανείς, με μια προοδευτική ιδέα που έρχεται να δείξει το δρόμο σε κυβερνήσεις που περιορίζουν και καταπατούν δικαιώματα. Συγκεκριμένα, με μια ανοιχτόμυαλη ιδέα, «κλεισμένη» σε 15 μαύρα κουτιά.

Η πρωτοβουλία «lockbox» έχει ως εξής: Tα 15 μαύρα κουτιά στοχεύουν στην παροχή πρακτικής βοήθειας στις γυναίκες που ζητούν άμβλωση. Όποια είναι λιγότερο από εννέα εβδομάδες έγκυος και χρειάζεται έκτρωση καλείται να στείλει ένα email για να λάβει την τοποθεσία και τους κωδικούς πρόσβασης στα χάπια. Η σύλληψη της ιδέας έγινε από την οργάνωση Women on Waves το 1999, η οποία δημιουργήθηκε από μια γιατρό, γεγονός που προσδίδει ακρίβεια και γνώση στο όλο εγχείρημα.

Όπως είναι κατανοητό, η διαδικασία αντιβαίνει στον νόμο λόγω του καθεστώτος σε αυτά τα θέματα. Αν και αρκετοί έχουν δηλώσει ότι θα καλέσουν την αστυνομία, η ομάδα σύμφωνα με τον Guardian, δεν έχει λάβει κάποια μήνυση, ή σύσταση από τις αρχές της Μάλτας.

Πότε το αυστηρό καθεστώς της Μάλτας σήκωσε αντιδράσεις σε ολόκληρη την ΕΕ

Οι αυστηροί νόμοι της Μάλτας τέθηκαν στο διεθνές προσκήνιο το 2022, αφού μια Αμερικανίδα υπέστη ατελή αποβολή ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη χώρα της ΕΕ. Οι γιατροί είπαν ότι δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μια δυνητικά σωτήρια έκτρωση, επικαλούμενοι νόμους που, εκείνη την εποχή, απαγόρευαν τη διαδικασία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Τελικά μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Ισπανία όπου πραγματοποιήθηκε έκτρωση.

Η υπόθεση οδήγησε τους πολιτικούς στη Μάλτα να τροποποιήσουν τον νόμο, ψηφίζοντας το 2023 να επιτρέψουν τις αμβλώσεις όταν η ζωή της μητέρας βρισκόταν σε κίνδυνο, εφόσον είχε συμφωνηθεί από τρεις γιατρούς και εφόσον είχαν εξαντληθεί όλες οι άλλες πιθανές θεραπευτικές επιλογές. Η έκτρωση, ωστόσο, παραμένει παράνομη υπό όλες τις άλλες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, της αιμομιξίας και των σοβαρών εμβρυϊκών ανωμαλιών, καθιστώντας τη Μάλτα μια εξαίρεση στη Δυτική Ευρώπη.

Η πραγματικότητα στη Μάλτα

Η Ιζαμπέλ Σταμπιλέ, γιατρός και συνιδρύτρια των Γιατρών για την Επιλογή, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, θα χαρακτήριζα την κατάσταση στη Μάλτα τρομερή, απολύτως τρομερή. Μιλάμε λοιπόν για εκατοντάδες γυναίκες, ουσιαστικά δύο την ημέρα, που κάνουν έκτρωση».

Άλλες γυναίκες ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ξοδεύοντας χιλιάδες ευρώ για να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σε κλινικές σε όλη την Ευρώπη. Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη Μάλτα υπογραμμίστηκε τον περασμένο μήνα, αφού μια γυναίκα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή επειδή προκάλεσε η ίδια έκτρωση χρησιμοποιώντας χάπια. Ενώ δεν παραδέχτηκε επίσημα τις κατηγορίες, κρίθηκε ένοχη αφού το δικαστήριο φέρεται να βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις μαρτυρίες εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που την περιέθαλψαν μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο για έντονη αιμορραγία.

«Κάνουμε εξαιρετικά δύσκολο για τις γυναίκες να προστατεύσουν τον εαυτό τους και ταυτόχρονα λέμε: Εντάξει, αν μείνεις έγκυος, αυτό ήταν θέλημα Θεού, έτσι δεν είναι; Οπότε, κάνε όπως μια καλή κυρία και γέννα αυτό το μωρό. Δεν βγάζει κανένα νόημα», δήλωσε η συνιδρύτρια στο βρετανικό μέσο.

Παρέμεινε αισιόδοξη, ωστόσο, ότι τα πράγματα τελικά θα αλλάξουν, επικαλούμενη μια έρευνα για τις συμπεριφορές που διεξήχθη το 2021 και το 2022, η οποία έδειξε ότι η πλειοψηφία των μαθητών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση στη Μάλτα ήταν υπέρ της επιλογής.

«Υπάρχει λοιπόν ελπίδα για το μέλλον. Αυτό θα αλλάξει», είπε η Σταμπιλέ. «Το ερώτημα είναι, πόσο σύντομα μπορούμε να το κάνουμε να συμβεί;».