Η απάντηση της NASA σε τρελή θεωρία ότι η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα

Η διαρροή ενός εγγράφου στο διαδίκτυο που φερόταν ότι γράφτηκε από την NASA, γνωστό ως «Project Anchor», πίσω στον Νοέμβριο του 2024, είχε εξαπλωθεί και είχε προκαλέσει αναστάτωση σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινότητας, καθώς υποστήριζε μια θεωρία ότι η Γη θα έχανε τη βαρύτητα της για επτά δευτερόλεπτα στις 12 Αυγούστου 2026.

Η θεωρία και οι εικασίες γύρω από αυτήν είχαν ξεφύγει από τον έλεγχο τον τελευταίο καιρό, όσο πλησιάζουμε στη συγκεκριμένη ημερομηνία και ειδικότερά μετά τις φήμες για «40 εκατομμύρια θανάτους από πτώσεις» που θα προκληθούν από την απώλεια βαρύτητας.

Η θεωρία είχε εξαπλωθεί στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να προσπαθούν την αναλύσουν, μεταξύ άλλων και ένας διαγραμμένος -πλέον- λογαριασμός που είχε κερδίσει μεγάλη απήχηση.

Μια λεζάντα σε ανάρτηση του έγραφε: «Στις 12 Αυγούστου 2026, ο κόσμος θα χάσει τη βαρύτητα για 7 δευτερόλεπτα. Η NASA το ξέρει. Προετοιμάζονται, αλλά δεν θα μας πουν γιατί. Τον Νοέμβριο του 2024, ένα μυστικό έγγραφο της NASA με τίτλο «Project Anchor» διέρρευσε στο διαδίκτυο. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 89 δισεκατομμύρια δολάρια και ο στόχος του είναι να επιβιώσει από μια βαρυτική ανωμαλία 7 δευτερολέπτων που αναμένεται στις 12 Αυγούστου 2026, στις 14:33 UTC».

Η άγρια ​​διαδικτυακή θεωρία συνέχισε ισχυριζόμενη «καταστροφή υποδομών», «μαζικό πανικό» και «οικονομική κατάρρευση που διαρκεί πάνω από δέκα χρόνια».

Σύμφωνα με το snopes.com, η θεωρία εξηγήθηκε βήμα προς βήμα με μια άλλη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ανέφερε: «Τι θα συμβεί: 1-2 δευτερόλεπτα: Ό,τι δεν είναι ασφαλισμένο θα ανέβει (άνθρωποι, οχήματα, ζώα). 3-4 δευτερόλεπτα: Αντικείμενα θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν στα 15-20 μέτρα. 5-6 δευτερόλεπτα: Θα επικρατήσει πανικός και χάος καθώς οι άνθρωποι θα χτυπούν οροφές. 7 δευτερόλεπτα: Η βαρύτητα θα επιστρέψει και όλα θα πέσουν από ύψος».

Η απάντηση της NASA

Έτσι η NASA αποφάσισε να δώσει ένα τέλος σε αυτή την τρελή θεωρία του ίντερνετ, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για να ανησυχούμε. Η διαστημική υπηρεσία συγκεκριμένα δήλωσε:

«Η Γη δεν θα χάσει τη βαρύτητά της στις 12 Αυγούστου 2026. Η βαρύτητα της Γης, ή η συνολική βαρυτική δύναμη, καθορίζεται από τη μάζα της. Ο μόνος τρόπος για να χάσει η Γη τη βαρύτητά της θα ήταν να χάσει μάζα το γήινο σύστημα, η συνδυασμένη μάζα του πυρήνα, του μανδύα, του φλοιού, του ωκεανού, του χερσαίου νερού και της ατμόσφαιρας. Μια ολική ηλιακή έκλειψη δεν έχει ασυνήθιστο αντίκτυπο στη βαρύτητα της Γης».

«Η βαρυτική έλξη του Ήλιου και της Σελήνης στη Γη, η οποία δεν επηρεάζει τη συνολική βαρύτητα της Γης, αλλά επηρεάζει τις παλιρροιακές δυνάμεις, είναι καλά κατανοητή και προβλέψιμη δεκαετίες νωρίτερα», πρόσθεσε.