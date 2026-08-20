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Η απίστευτη διάσωση δύο ψαράδων στον Ειρηνικό: Επιβίωσαν στη θάλασσα μέσα σε ψυγείο

Μόνο σε ταινίες θα μπορούσαμε να δούμε δύο ψαράδες στον Ειρηνικό να επιβιώνουν επί μέρες μέσα σε ένα ψυγείο, και όμως αυτό συνέβη στην πραγματικότητα στο Μεξικό.

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Οι ψαράδες που διασώθηκαν
Οι ψαράδες που διασώθηκαν | SEMAR Mexico/X
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Οι δύο ψαράδες που εντοπίστηκαν ζωντανοί να επιπλέουν μέσα σε ένα ψυγείο στη θάλασσα, αφού παρέμειναν για ημέρες σε απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων από τις ακτές του Μεξικού, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, σύμφωνα με το CBS News.

Μετά τη διάσωσή τους από το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού, οι δύο άνδρες υποβλήθηκαν αρχικά σε ιατρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε λιμάνι, όπου τους παρασχέθηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα.


Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Γραμματεία Ναυτικού του Μεξικού δείχνουν έναν από τους ψαράδες πάνω σε φορείο. Σε φωτογραφία που τραβήχτηκε στη στεριά, ο ίδιος εμφανίζεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ ο δεύτερος μεταφέρεται επίσης πάνω σε φορείο. Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 53 και 32 ετών, είχαν χάσει την επικοινωνία με τον αλιευτικό τους συνεταιρισμό στις 14 Αυγούστου. Όταν δεν έδωσαν σημεία ζωής, ξεκίνησε επιχείρηση αναζήτησης με πλωτά και εναέρια μέσα.

Τελικά εντοπίστηκαν στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 150 μίλια από τις ακτές της πολιτείας Τσιάπας, να επιπλέουν μέσα σε ένα ψυγείο, το οποίο χρησιμοποίησαν για να παραμείνουν στην επιφάνεια και να επιβιώσουν μέχρι να εντοπιστούν από τους διασώστες.

Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων, οι δύο ψαράδες επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους. Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού χαρακτήρισε την επιχείρηση απόδειξη της δέσμευσής του για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και κάλεσε όσους αντιμετωπίζουν θαλάσσια έκτακτη ανάγκη να ζητούν άμεσα βοήθεια.

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