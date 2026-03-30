Η «αποκάλυψη» ήρθε στην Αυστραλία: Ο ουρανός έγινε κόκκινο «του αίματος» - Πώς εξηγείται

Εικόνες από ταινία φαντασίας καταγράφηκαν στη Δυτική Αυστραλία, καθώς πριν από μερικές ημέρες ο ουρανός μετατράπηκε από γαλάζιος σε κόκκινος του αίματος, όσο ο τροπικός κυκλώνας Narelle έπληξε την ήπειρο, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που κάποιοι ονόμασαν «αποκαλυπτικό».

«Απίστευτα απόκοσμα έξω, όλα είναι καλυμμένα με σκόνη. Δεν φυσάει πολύς αέρας ακόμα», έγραψε το Shark Bay Caravan Park σε μια ανάρτηση στο Facebook, καταγράφοντας το φαινόμενο την Παρασκευή.

Οι ουρανοί σε άλλα μέρη της περιοχής καλύφθηκαν από μια ασυνήθιστη αλλά πολύ λιγότερο τρομακτική πορτοκαλί απόχρωση λόγω των νεφών σκόνης που εκτοξεύτηκαν από την ισχυρή καταιγίδα.

Πού οφείλεται το φαινόμενο

Η κατακόκκινη απόχρωση θα μπορούσε να προκληθεί από το πώς τα διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός διασκορπίζονται στην ατμόσφαιρα, ανέφερε το Κέντρο Προγνώσεων FOX.

Τα υψηλά επίπεδα σκόνης, καπνού ή ρύπανσης κάνουν αυτές τις κόκκινες αποχρώσεις πολύ πιο έντονες. Στη Δυτική Αυστραλία, ισχυροί άνεμοι από τον κυκλώνα Narelle στα ανοικτά των ακτών σήκωσαν τεράστιες ποσότητες άμμου της ερήμου με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αυτοί οι κόκκινοι ουρανοί.