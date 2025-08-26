Η Αυστραλία απελαύνει τον πρέσβη του Ιράν: Κατηγορίες για αντισημιτικές επιθέσεις

Η κυβέρνηση στην Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα (26/80 ότι απέλασε τον πρεσβευτή του Ιράν στην Καμπέρα, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι οργάνωσε δύο αντισημιτικές ενέργειες που σημειώθηκαν πέρυσι στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

Οι αυστραλιανές υπηρεσίες Πληροφοριών κατέληξαν «σε ένα βαθιά ανησυχητικό συμπέρασμα», ότι το Ιράν οργάνωσε τουλάχιστον δύο αντισημιτικές επιθέσεις στα τέλη του 2024, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κατά το ΑΜΠΕ.

«Επρόκειτο για ασυνήθιστες και επικίνδυνες επιθετικές ενέργειες που οργανώθηκαν από ένα ξένο κράτος στο αυστραλιανό έδαφος», πρόσθεσε. «Ήταν απόπειρες να υπονομευθεί η κοινωνική συνοχή και να επικρατήσει διχόνοια στην κοινότητά μας», τόνισε.

Αυστραλία: Επιθέσεις σε καφέ και συναγωγή

Ο Αλμπανέζι δήλωσε ότι το Ιράν εμπλέκεται στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε εβραϊκό καφέ στη συνοικία Μπόνταϊ, προάστιο του Σίδνεϊ τον Οκτώβριο του 2024 και στη συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη τον Δεκέμβριο του 2024.

Στα δύο περιστατικά δεν υπήρξαν θύματα.

Εξάλλου ο Αυστραλός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το Ιράν ενδέχεται να βρίσκεται πίσω και από άλλες αντισημιτικές ενέργειες που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Κατά συνέπεια, η Αυστραλία έδωσε διορία επτά ημερών στον Ιρανό πρεσβευτή και σε τρεις άλλους διπλωμάτες για να αποχωρήσουν από τη χώρα, διευκρίνισε από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ.

Παράλληλα η Αυστραλία έχει αναστείλει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Τεχεράνη και όλοι οι διπλωμάτες της είναι ασφαλείς σε τρίτη χώρα, εξήγησε ο Αλμπανέζι, ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η Ουόνγκ, η Καμπέρα δεν θα διακόψει εντελώς τους διπλωματικούς της δεσμούς με την Τεχεράνη, προκειμένου να μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών της.