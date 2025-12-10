Η Αυστραλία κατεβάζει ρολά στα social για τους κάτω των 16: «Να περιμένετε τις ψήφους μας»

Με δάκρυα, memes και χιούμορ, οι Αυστραλοί έφηβοι έζησαν το τελευταίο τους scroll πριν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα. Από το TikTok μέχρι το Reddit, οι αποχαιρετισμοί πλημμύρισαν τις πλατφόρμες: «Θα μου λείψετε παιδιά», «Αντίο, τα λέμε στην άλλη πλευρά».

Η νέα νομοθεσία μπλοκάρει περίπου ένα εκατομμύριο χρήστες κάτω των 16 ετών, με ήδη 200.000 λογαριασμούς να έχουν απενεργοποιηθεί στο TikTok.

Όσοι μεγάλωσαν με τα social, είδαν ξαφνικά τον ψηφιακό τους κόσμο να σβήνει – άλλοι με θλίψη, άλλοι με ειρωνεία, κι άλλοι με αποδοχή.

Στο Reddit, ένας 13χρονος έγραψε: «Η λίστα με τα 1.400 τραγούδια μου στο YouTube θα χαθεί. Δεν έχω φίλους… θα είμαι μόνος μέχρι να γίνω 16».

Άλλοι μέτρησαν αντίστροφα με το «Skyfall» της Adele, ενώ κάποιοι προέτρεψαν τους followers να μετακομίσουν σε νέες πλατφόρμες όπως Yope και Lemon8.

Η απαγόρευση προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις: ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε έχασε χιλιάδες followers, με χρήστες να τον προειδοποιούν: «Περιμένετε μέχρι να μπορέσουμε να ψηφίσουμε».

Κι όμως, δεν ήταν όλοι αντίθετοι. «Ίσως είναι για το καλό μας», έγραψε ένας έφηβος. «Το μόνο που κάνουμε είναι να καθόμαστε πίσω από μια οθόνη για ώρες».

Η Αυστραλία έβαλε τέλος σε μια εποχή. Για τους εφήβους, ήταν το τελευταίο scroll – και το πρώτο βήμα σε μια νέα πραγματικότητα.