Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δηλώνει ένοχη για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι: Ποια είναι και πώς εμπλέκεται

Ανατροπή φαίνεται πως υπάρχει σχετικά με τους υπευθύνους του θανάτου του αγαπημένου σταρ της σειράς «Τα Φιλαράκια», Μάθιου Πέρι, καθώς η «βασίλισσα της Κεταμίνης», συμφώνησε για την παραδοχή της ενοχής της, όπως ανακοίνωσαν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Η 42χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι διένειμε την κεταμίνη που σκότωσε τον Μάθιου Πέρι τον Οκτώβριο του 2023 και είναι η πέμπτη και τελευταία κατηγορούμενη που δήλωσε ένοχη ή συμφώνησε να δηλώσει ένοχη, σε σχέση με τον θάνατο του δημοφιλούς ηθοποιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η είδηση έρχεται περίπου στα γενέθλια του Πέρι, ο οποίος στις 19 Αυγούστου θα γιόρταζε τα 56α του χρόνια ζωής.

Μάθιου Πέρι | Shutterstock

Η Τζάσβιν Σάνγκα είναι μία 42χρονη γυναίκα, γνωστή για τη λειτουργία μιας πλούσιας επιχείρησης ναρκωτικών από το σπίτι της στο Βόρειο Χόλιγουντ.

Οι εισαγγελείς έχουν περιγράψει το σπίτι της ως εμπορικό κέντρο πώλησης ναρκωτικών, γεμάτο με κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη, MDMA, πλαστό Xanax και άλλες ουσίες.

Όταν οι πράκτορες έκαναν έφοδο στο σπίτι της τον Μάρτιο του 2024, αποκάλυψαν σχεδόν 79 φιαλίδια υγρής κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, κοκαΐνης, υλικά συσκευασίας, μια μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, ακόμη και συσκευές για την ανίχνευση κρυφών καμερών.

«Καλλιέργησε» μια εικόνα πολυτέλειας, με λαμπερές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και όταν οι αρχές αργότερα αποκάλυψαν ότι το σπίτι της ήταν κέντρο διακίνησης ναρκωτικών σε υψηλό επίπεδο.

Η βασίλισσα της Κεταμίνης | Instagram

Ο Μάθιου Πέρι, γνωστός για τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά FRIENDS, πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023. Βρέθηκε αναίσθητος στο τζακούζι του και η νεκροψία αποκάλυψε οξεία δηλητηρίαση από κεταμίνη, με άλλους παράγοντες που συνέβαλαν, όπως πνιγμός και καρδιακές παθήσεις.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κεταμίνη στον οργανισμό του δεν προερχόταν από νόμιμη ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, η Σάνγκα και ο συνεργάτης της Έρικ Φλέμινγκ πούλησαν 51 φιαλίδια κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Η βασίλισσα της Κεταμίνης | Instagram

Τα φιαλίδια παραδόθηκαν στον βοηθό του, Κένεθ Ιγουαμάσα, ο οποίος του έκανε τις ενέσεις. Αυτές, που χορηγήθηκαν μέσω της Σάνγκα, ήταν που τον οδήγησαν τελικά στον θάνατο, ύστερα από υπερβολική δόση.

Μάθιου Πέρι: «Σβήσε τα μηνύματά μας»

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του Μάθου Πέρι, η Σάνγκα, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα, προέτρεψε τον Φλέμινγκ μέσω κρυπτογραφημένων μηνυμάτων να «διαγράψει όλα τα μηνύματα» τους.

Αυτό οδήγησε τους εισαγγελείς να ισχυριστούν ότι προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη της αμέσως μετά την τραγωδία.

Η Σάνγκα δεν είχε μοναδικό πελάτη τον Μάθιου Πέρι. Το 2019 πούλησε τέσσερα φιαλίδια κεταμίνης σε έναν άνδρα ονόματι Κόντι ΜακΛόρι, ο οποίος πέθανε ώρες αργότερα από υπερβολική δόση.

Η Σάνγκα παραδέχεται τώρα ότι ήταν υπεύθυνη και για αυτόν τον θάνατο.

