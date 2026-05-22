Η Δανία βάζει φρένο στις οθόνες: Επιστροφή των βιβλίων στα σχολεία

Μέσα από μία τάξη δημοτικού, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ανακοίνωσε την απόφαση της χώρας μετά από 15 χρόνια πρωτοπορίας στην ψηφιακή εκπαίδευση να κάνει τη μεγάλη επιστροφή στο αναλογικό σχολείο!

Η Δανία μετά από 15 χρόνια συνεχούς επένδυσης σε ένα μοντέλο ψηφιακής εκπαίδευσης μικραίνει τις τάξεις στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνει περισσότερες προσλήψεις εκπαιδευτικών, προκαλώντας μία τονωτική ένεση στην αύξηση της απασχόλησης.

Επιστρέφουν τα έντυπα βιβλία

Επιπλέον, η Δανία φέρνει ξανά τα έντυπα βιβλία για να αντικαταστήσει τις οθόνες στις τάξεις, καθώς διαπιστώθηκε ότι η απότομη εισβολή της τεχνολογίας στη μαθητική ζωή δημιουργεί σωρεία προβλημάτων στα παιδιά.

Συγκεκριμένα φάνηκε ότι τα παιδιά παρουσιάζουν υπερκινητικότητα και δυσκολία συγκέντρωσης, ενώ σύμφωνα με έρευνες, ο παιδικός πληθυσμός της χώρας στις ηλικίες 13 έως 18 ετών περνά κατά μέσο όρο 5,5 ώρες μπροστά σε μία οθόνη - κυρίως του κινητού τηλεφώνου. Παράλληλα, η Επιτροπή Ευζωίας Παιδιών στη Δανία κατέγραψε μείωση των δεικτών υγείας και ψυχικής υγείας στον παιδικό πληθυσμό και χτύπησε το «καμπανάκι» κινδύνου.

Έτσι λοιπόν, οι τάξεις από το νηπιαγωγείο έως και την Γ’ δημοτικού γίνονται μικρότερες με ανώτατο όριο μαθητών τους 14 μαθητές αντί των 26, που ήταν μέχρι τώρα προκειμένου κάθε παιδί να λαμβάνει περισσότερη προσοχή από το διδακτικό προσωπικό. Επιπλέον μέσω μίας επένδυσης ύψους 1,2 δισ. κορόνες- δηλαδή 160.573 € -τα βιβλία σε έντυπη μορφή επιστρέφουν στις τάξεις και τα θρανία της Δανίας για να αντικαταστήσουν τις οθόνες.

Social media τέλος για κάτω των 15

Παράλληλα, τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται στα σχολεία, ενώ η Δανία θα συμπεριληφθεί στις χώρες (μαζί με την Αυστραλία και την Ελλάδα) που πρόκειται να απαγορευτούν (ή ήδη απαγορεύονται) τα social media σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 15 ετών. Όλη αυτή η προσπάθεια έχει και ένα σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση, καθώς θα δημιουργηθούν 4000 νέες τάξεις στην πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστούν 4000 περισσότεροι εκπαιδευτικοί στο εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας.

Η απόφαση της χώρας να επιστρέψει σε ένα αναλογικό μοντέλο εκπαίδευσης έχει τεράστιο ειδικό βάρος καθώς από όλες τις σκανδιναβικές χώρες που πρωτοπορούν γενικά στην εκπαίδευση, η Δανία υπήρξε η χώρα που πρωτοστάτησε στο να γίνει πιο ψηφιακό το σχολείο και αυτό ήταν ένα πείραμα το οποίο προφανώς χρειάστηκε να γίνει καθώς εισέβαλε η τεχνολογία με …φόρα στη ζωή μας.

Όμως η Δανία έχοντας γρήγορα αντανακλαστικά διαπίστωσε ότι το πείραμα εξελίχθηκε προς την λάθος κατεύθυνση και δεν διστάζει τώρα να κάνει την απόλυτη επιστροφή σε ένα σχολείο αναλογικό -μιας παλιότερης δεκαετίας- εξισορροπώντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία εισβάλλει στη ζωή των παιδιών. Στόχος άλλωστε είναι η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί μόνο με θετικό πρόσημο στα παιδιά και όχι με αρνητικό!

