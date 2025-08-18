Η Διεθνής Αμνηστία καταδικάζει το Ισραήλ: «Διεξάγει σκόπιμη εκστρατεία λιμού»

Το Ισραήλ διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας «μια σκόπιμη εκστρατεία λιμού», εκτίμησε η Διεθνής Αμνηστία σε ανακοίνωσή της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, την ώρα που ο ΟΗΕ και πολλές ΜΚΟ προειδοποιούν για επικείμενο λιμό στην παλαιστινιακή περιοχή.

Αυτή η εκστρατεία του Ισραήλ καταστρέφει «συστηματικά την υγεία, την ευημερία, τον κοινωνικό ιστό» στη Γάζα, τόνισε η ΜΚΟ αφού συνομίλησε με 19 Παλαιστίνιους της Γάζας που ζουν σε καταυλισμούς εκτοπισμένων και με δύο μέλη του ιατρικού προσωπικού που παρέχει φροντίδα σε παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό.

Το υπουργείο Εξωτερικών και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα του AFP να σχολιάσουν την ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας, κατά το ΑΜΠΕ.

Ισραήλ: Καταδίκη οι μαρτυρίες των παθόντων

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, οι μαρτυρίες που συγκέντρωσε επιβεβαιώνουν ότι «ο φονικός συνδυασμός πείνας και ασθενειών δεν είναι μια ατυχής συνέπεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στη Γάζα.

«Είναι το σκόπιμο αποτέλεσμα σχεδίων και πολιτικών που οργάνωσε και εφαρμόζει το Ισραήλ τους τελευταίους 22 μήνες προκειμένου να επιβάλει σκοπίμως στους Παλαιστίνιους της Γάζας συνθήκες διαβίωσης που έχουν σχεδιαστεί για να επιφέρουν τη φυσική τους καταστροφή.

Το γεγονός αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεχιζόμενης γενοκτονίας του Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα», υπογράμμισε η ΜΚΟ.

Τον Απρίλιο η Διεθνής Αμνηστία είχε κατηγορήσει τις ισραηλινές αρχές ότι διαπράττουν «γενοκτονία σε απευθείας μετάδοση» στη Γάζα, καταγγελίες τις οποίες το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμα ψεύδη».

Η Cogat, η υπηρεσία του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ αρμόδια για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, εκτίμησε στις 12 Αυγούστου ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη γενικευμένου υποσιτισμού» στη Λωρίδα της Γάζας απορρίπτοντας τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που εμπιστεύονται οι πλέον έγκριτες οργανώσεις, για τους νεκρούς λόγω της πείνας.