Η ΔΟΑΕ προειδοποιεί για πυρηνικό ατύχημα στο Ιράν και καλεί σε αυτοσυγκράτηση

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) προτρέπει για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» για την αποφυγή πυρηνικού ατυχήματος στο Ιράν, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μετά από μια αναφερόμενη επιδρομή κοντά στο Πυρηνικό Εργοστάσιο Μπουσέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν την Τρίτη (24/03).
«Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα λειτουργικό πυρηνικό εργοστάσιο με μεγάλη ποσότητα πυρηνικού υλικού, ο (σ.σ. Γενικός Διευθυντής) Ραφαέλ Μαριάνο Γκρος προειδοποιεί ότι η ζημιά στην εγκατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα σοβαρό ραδιολογικό ατύχημα που θα επηρεάσει μια μεγάλη περιοχή στο Ιράν και πέρα από αυτό» προειδοποιεί η Υπηρεσία.
Σημειώνεται πως το πυρηνικό εργοστάσιο του λειτουργούν από κοινού Ιράν και Ρωσία, με τη Μόσχα να έχει προειδοποιήσει, επανειλημμένα, για την ανάγκη να αποφευχθεί η στοχοποίησή του.
Χθες, Πέμπτη (26/03), ανακοινώθηκε πως απομακρύνθηκαν και άλλα μέλη του ρωσικού προσωπικού, λόγω φόβων επίθεσης.
- Ο σοκαριστικός και μέχρι θανάτου βασανισμός του Ιλία Καρέλι στις φυλακές Νιγρίτας
- WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή ακόμα 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
- «Είδα την Τελευταία Κλήση στο σινεμά και δεν μπορούσα να φανταστώ τι έβλεπαν live οι γονείς μου»
- «Τζάμπα έρευνα»: Το Βουνό «διέλυσε» τη Μπεκατώρου σχολιάζοντας μελέτη για τα γυναικεία στήθη
