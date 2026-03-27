Η ΔΟΑΕ προειδοποιεί για πυρηνικό ατύχημα στο Ιράν και καλεί σε αυτοσυγκράτηση

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) προτρέπει για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» για την αποφυγή πυρηνικού ατυχήματος στο Ιράν, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μετά από μια αναφερόμενη επιδρομή κοντά στο Πυρηνικό Εργοστάσιο Μπουσέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν την Τρίτη (24/03).

«Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα λειτουργικό πυρηνικό εργοστάσιο με μεγάλη ποσότητα πυρηνικού υλικού, ο (σ.σ. Γενικός Διευθυντής) Ραφαέλ Μαριάνο Γκρος προειδοποιεί ότι η ζημιά στην εγκατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα σοβαρό ραδιολογικό ατύχημα που θα επηρεάσει μια μεγάλη περιοχή στο Ιράν και πέρα ​​από αυτό» προειδοποιεί η Υπηρεσία.

In the current context of the ongoing conflict, IAEA Director General @rafaelmgrossi reiterates his deep concern about recent military strikes reportedly occurring near Iran’s Bushehr Nuclear Power Plant, the latest on Tuesday evening.

Σημειώνεται πως το πυρηνικό εργοστάσιο του λειτουργούν από κοινού Ιράν και Ρωσία, με τη Μόσχα να έχει προειδοποιήσει, επανειλημμένα, για την ανάγκη να αποφευχθεί η στοχοποίησή του.

Χθες, Πέμπτη (26/03), ανακοινώθηκε πως απομακρύνθηκαν και άλλα μέλη του ρωσικού προσωπικού, λόγω φόβων επίθεσης.