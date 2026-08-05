Η δυσωδία της «αποσυμφόρησης»: 9.000 κακοποιητές ελεύθεροι – Το εφιαλτικό σχέδιο της Βρετανίας

Μια πραγματική δυστοπία ξεδιπλώνεται στη Μεγάλη Βρετανία, εγείροντας αμείλικτα ερωτηματικά για τα όρια της κρατικής ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Στο βωμό της «αποσυμφόρησης» των υπερπλήρων σωφρονιστικών ιδρυμάτων, η κυβέρνηση των Εργατικών προωθεί ένα σχέδιο που προκαλεί ανατριχίλα: το άνοιγμα των κελιών για χιλιάδες καταδικασμένους δράστες ενδοοικογενειακής βίας.

Η είδηση, που σκάει σαν βόμβα στα θεμέλια της βρετανικής κοινωνίας, φέρνει στην επιφάνεια τη δυσωδία μιας πολιτικής που μοιάζει να βάζει τη λογιστική διαχείριση των φυλακών πάνω από την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έφερε στο φως η Daily Mail, η κλίμακα του σχεδίου είναι τρομακτική. Βάσει των κυβερνητικών υπολογισμών, περίπου 3.000 κακοποιητές θα περνούν την πύλη της εξόδου κάθε χρόνο.

Οι Συντηρητικοί, ωστόσο, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου με δικούς τους, ακόμα πιο ζοφερούς αριθμούς: μέχρι τη λήξη της θητείας των Εργατικών το 2029, υπολογίζεται πως 9.371 καταδικασμένοι δράστες θα κυκλοφορούν ξανά ελεύθεροι στους δρόμους. Το μήνυμα προς τα θύματα είναι ξεκάθαρο όσο και αβάσταχτο: ο εφιάλτης σας επιστρέφει.