Η ΕΕ εντάσσει τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν στην απόφαση να εντάξουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον επίσημο κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την ανακοίνωση έκανε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ μόλις έκαναν το αποφασιστικό βήμα να χαρακτηρίσουν τη Φρουρά της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση. Όποιο καθεστώς σκοτώνει τον λαό του εργάζεται προς τον χαμό του», σημείωσε η Κάλας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απόφασης για την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην Τεχεράνη.
Η κίνηση αυτή αναμένεται να εντείνει την πίεση προς το ιρανικό καθεστώς, σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων και διεθνούς ανησυχίας για τις πρακτικές των Φρουρών της Επανάστασης.
