Η εικόνα που πάγωσε τους πάντες στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του φερόμενου ως εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ, εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια σε δικαστήριο της Γιούτα.

Συνοδευόμενος από την νομική του ομάδα, χαμογελούσε και συνομιλούσε έντονα πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν αντίκρισε την οικογένειά του. Η υπεράσπιση ζήτησε να απαγορευτούν οι κάμερες στην αίθουσα, αίτημα που ο δικαστής Τόνι Γκραφ έκανε δεκτό, απομακρύνοντας δημοσιογράφους και κοινό.

Ο Γκραφ έχει ήδη αποφασίσει ότι ο Ρόμπινσον θα εμφανίζεται με πολιτικά ρούχα στις προδικαστικές ακροάσεις, αλλά υπό περιοριστικά μέτρα ασφαλείας.

Αντιδράσεις και διαμάχη για τη διαφάνεια

Η δολοφονία του Κερκ, που σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου μπροστά σε εκατοντάδες άτομα στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση. Η χήρα του, Έρικα Κερκ, ζητά πλήρη διαφάνεια και παρουσία των μέσων ενημέρωσης στη δίκη, τονίζοντας ότι «οι πολίτες αξίζουν να δουν τι συμβαίνει».

Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση του Ρόμπινσον εκφράζει ανησυχία για την προκατάληψη που μπορεί να δημιουργηθεί από εικόνες με χειροπέδες ή αλλοιωμένες φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Η υπόθεση έχει λάβει εθνικές διαστάσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει δημόσια τη σύλληψη και να ζητά την εσχάτη των ποινών.