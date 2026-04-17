Η εκεχειρία του Τραμπ στον Λίβανο αιφνιδίασε το Ισραήλ - Αναφορές για παραβίαση της κατάπαυσης πυρός

Η ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που προωθήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, αιφνιδίασε το Ισραήλ -ακόμη και στελέχη της ίδιας της κυβέρνησης.

Ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο ισραηλινό ειδησεογραφικό μέσο ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας με μόλις πέντε λεπτά προειδοποίηση, λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία.

Σύμφωνα με το BBC διαρροές από τη συνεδρίαση αναφέρουν ότι στους υπουργούς δεν δόθηκε η δυνατότητα να ψηφίσουν για την κατάπαυση του πυρός.

Για πολλούς, αυτό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα ότι ο Νετανιάχου υποκύπτει στις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των συγκρούσεων, ακόμη κι όταν οι όροι ή ο χρόνος δεν είναι αυτοί που επιθυμεί το Ισραήλ.

Ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ και επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, δήλωσε:

«Μια κατάπαυση του πυρός πρέπει να προκύπτει από θέση ισχύος ώστε να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα του Ισραήλ. Έχει διαμορφωθεί ένα μοτίβο κατά το οποίο μας επιβάλλονται εκεχειρίες - στη Γάζα, στο Ιράν και τώρα στον Λίβανο. Ο Νετανιάχου δεν ξέρει πώς να μετατρέψει τα στρατιωτικά επιτεύγματα σε διπλωματικά οφέλη».

Ο Νετανιάχου – παρουσιάζοντας την εκεχειρία ως «ευκαιρία για μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία με τον Λίβανο» – κατέστησε επίσης σαφές ότι δεν προέβη σε σημαντικές παραχωρήσεις επί του εδάφους.

Όπως είπε, η Χεζμπολάχ είχε θέσει δύο όρους: την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο και την αρχή «ηρεμία με αντάλλαγμα ηρεμία».

«Δεν συμφώνησα ούτε με το πρώτο ούτε με το δεύτερο», δήλωσε. «Αυτοί οι δύο όροι δεν πληρούνται. Παραμένουμε στον Λίβανο σε μια ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας […] Είμαστε εκεί και δεν αποχωρούμε».

Το Ιράν ζητά εδώ και καιρό τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ιδίως μετά τη συμφωνία για δίβδομη κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Αφού αρχικά χαρακτήρισε την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο ως «ξεχωριστή σύγκρουση», ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι προσπαθεί να δημιουργήσει «λίγο χώρο ανάσας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», καθώς οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν δυσκολεύονται και πλησιάζει η λήξη της περιόδου εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα.

Η εκεχειρία που συμφώνησε το Ισραήλ στον Λίβανο αναφέρει ρητά ότι το Ισραήλ «διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοάμυνας, οποτεδήποτε, εναντίον σχεδιαζόμενων, επικείμενων ή εν εξελίξει επιθέσεων» – όπως συνέβη και στην προηγούμενη κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2024, όταν το Ισραήλ συνέχισε τακτικά πλήγματα σε στόχους που θεωρούσε απειλή.

Λίγοι Ισραηλινοί βλέπουν αυτή την εκεχειρία ως διέξοδο από τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, πολλοί τη θεωρούν επιπλέον απόδειξη ότι η ηγεσία τους βρίσκεται ξανά υπό πίεση να ευθυγραμμιστεί με τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον – και ότι οι πολεμικοί στόχοι του βασικού συμμάχου τους, των ΗΠΑ, δεν ταυτίζονται πάντα με τους δικούς τους.

Διαβάστε ακόμα: Μήνυμα στο εσωτερικό των ΗΠΑ από τον Τραμπ: «Μικρή παράκαμψη ο πόλεμος στο Ιράν»

Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της κατάπαυσης πυρός

Ο στρατός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε «επιθέσεις» και βομβαρδισμούς, κατά παραβίαση της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ισραηλινούς στρατιωτικούς σε αντίποινα.

Ο στρατός αναφέρθηκε μέσω X σε «παραβιάσεις της συμφωνίας», κάνοντας λόγο για «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις που καταγράφτηκαν» και «σποραδικούς βομβαρδισμούς» του πυροβολικού που έπληξαν «έναν αριθμό χωριών».

Από την πλευρά του το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως σε αντίποινα «βομβάρδισε συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτικών κοντά στην πόλη Χιάμ», στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.