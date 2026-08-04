Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά: Το είδος μέδουσας που δεν πεθαίνει ποτέ

Υπάρχει ένα θαλάσσιο πλάσμα που έχει βρει το κλειδί της αθανασίας και μπορεί να ζήσει για πάντα. Όπως εξηγεί η αναπληρώτρια καθηγήτρια Maria Pia Miglietta, θαλάσσια βιολόγος στο Πανεπιστήμιο A&M, το είδος Turritopsis dohrnii διαθέτει μια εκπληκτική ικανότητα να ξεγελά τον θάνατο.

«Η Turritopsis είναι μοναδική, διότι όταν έρχεται αντιμέτωπη με δυσμενείς συνθήκες - εννοώ υψηλές θερμοκρασίες, σωματικό τραυματισμό, ασιτία, χημικές ουσίες στο νερό, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, όταν προσπαθείς να τη σκοτώσεις, εκείνη δεν πεθαίνει».

Οι περισσότερες συνηθισμένες μέδουσες ξεκινούν τη ζωή τους ως προνύμφες. Μεταμορφώνονται σε πολύποδες (μικροσκοπικούς, ακίνητους οργανισμούς με μαλακό σώμα) που παράγουν, μέσω εκβλάστησης, μέδουσες, οι οποίες αναπτύσσονται και γίνονται «ενήλικες».

Τελικά, αφού αναπαραχθούν, οι περισσότερες σταματούν να κολυμπούν, καταρρέουν ελαφρώς και πεθαίνουν. Ωστόσο, η «αθάνατη» μέδουσα δεν ακολουθεί τον ίδιο κύκλο ζωής.

Πώς καταφέρνουν οι μέδουσες να είναι αθάνατες

Αυτό το είδος επανέρχεται σε νεανική μορφή και ξεκινά ξανά τον κύκλο της ζωής της. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «κυτταρική μεταδιαφοροποίηση», όπως εξηγεί η Miglietta.

Η μέδουσα μοιάζει να πεθαίνει και βυθίζεται στον πυθμένα της θάλασσας. Στη συνέχεια όμως συρρικνώνεται σχηματίζοντας μια μπάλα και, μέσα σε 24 έως 48 ώρες, δημιουργεί μέσω εκβλάστησης έναν νέο πολύποδα με το ίδιο DNA.

Πρόκειται για ένα από τα «πιο εντυπωσιακά κόλπα της φύσης», λέει η Raquel López-Aragón, αναγνώστρια της Guardian. «Όταν αυτή η μέδουσα γερνάει ή τραυματίζεται, αντί να πεθάνει όπως τα περισσότερα ζώα, μεταμορφώνεται ξανά σε νεαρή μέδουσα και αναπτύσσεται πάλι από την αρχή. Μπορεί να το κάνει αυτό όσες φορές θέλει, πράγμα που σημαίνει ότι, θεωρητικά, δεν χρειάζεται ποτέ να πεθάνει από γηρατειά».

Στο εργαστήριο, όπου τις μελετά η Miglietta, αυτές οι μέδουσες μπορούν θεωρητικά να ζήσουν για πάντα. Ωστόσο, για ορισμένες που ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον, το να καταλήξουν τροφή για κάποιο άλλο πλάσμα μπορεί τελικά να βάλει τέλος σε αυτοόν τον αέναο κύκλο ζωής τους.

Παγκοσμίως, υπάρχουν οκτώ αναγνωρισμένα είδη Turritopsis, αλλά μέχρι στιγμής μόνο ένα είναι αθάνατο.

Οι «αθάνατες» μέδουσες έχουν μέγεθος μόλις λίγων χιλιοστών. Αν όμως ξέρεις τι να ψάξεις, μπορείς να τις βρεις σε πολλά μέρη του κόσμου, από τη Μεσόγειο έως τον Ατλαντικό και από τις ακτές της Ιαπωνίας έως τον Παναμά και τη Βραζιλία.