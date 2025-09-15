Η επόμενη ημέρα της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ: Το άγνωστο κίνητρο και ο «εμφύλιος» στα social media

Το κίνητρο του Τάιλερ Ρόμπινσον, του κύριο υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα των ΗΠΑ, συνεχίζουν να αναζητούν οι Αρχές την ώρα που ο 22χρονος συνεχίζει να μην συνεργάζεται με την Αστυνομία.

Ο Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον από το Ουάσιγκτον της Γιούτα συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο εκ προμελέτης και άλλα κακουργήματα. Οι εισαγγελείς καταρτίζουν επίσημες κατηγορίες που ενδέχεται να απαγγελθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όταν ο 22χρονος θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο.

Οι ερευνητές μίλησαν με τους συγγενείς του Ρόμπινσον και εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο σπίτι της οικογένειάς του στο Ουάσιγκτον, περίπου 390 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πανεπιστημίου της Γιούτα Βάλεϊ, όπου έλαβε χώρα η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Τοιχογραφία του Τσάρλι Κερκ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Τσάρλι Κερκ: Πού βρίσκονται οι έρευνες

Οι αρχές δεν έχουν δώσει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι ο Ρόμπινσον πραγματοποίησε την επίθεση εναντίον του Κερκ.

«Υπήρχε σαφώς μια αριστερή ιδεολογία», δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, σημειώνοντας ότι η οικογένεια και οι φίλοι του Ρόμπινσον περιέγραψαν τις πολιτικές του απόψεις ως αριστερές τα τελευταία χρόνια. Περιέγραψαν στις αρχές μια συζήτηση που έλαβε χώρα στο τραπέζι του δείπνου, κατά την οποία ο Ρόμπινσον ανέφερε την επικείμενη επίσκεψη του Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο Κοξ δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον «δεν συνεργάζεται» και ότι οι φίλοι του τον περιγράφουν ως ένα άτομο που ριζοσπαστικοποιήθηκε στις σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, παράλληλα, τόνισε σε διάφορες εκπομπές, ότι οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν το κίνητρο για την επίθεση εναντίον του Τσάρλι Κερκ.

Τα αρχεία του κράτους δείχνουν ότι ο Ρόμπινσον είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, αλλά δεν είναι μέλος πολιτικού κόμματος και είναι καταχωρημένος ως ανενεργός, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ψήφισε στις δύο πιο πρόσφατες γενικές εκλογές. Οι γονείς του είναι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικάνοι.

Σύμφωνα με το Associated Press, η δολοφονία Κερκ προκάλεσε εκκλήσεις για μεγαλύτερη ευγένεια στον πολιτικό διάλογο των ΗΠΑ, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι έκαναν σχόλια για τον Κερκ και τον θάνατό του, μεταδίδουν τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, την ώρα που πολλοί εργαζόμενοι απολύθηκαν για τα σχόλιά τους σχετικά με τον θάνατο του σχολιαστή, μεταξύ των οποίων και ο πολιτικός αναλυτής του MSNBC Μάθιου Νταουντ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους λόγω δηλώσεων που έκαναν δημοσίως, αλλά η ταχύτητα με την οποία έγιναν οι απολύσεις έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου.

Με πληροφορίες από Associated Press