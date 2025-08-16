Η επόμενη μέρα της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα: Ο νικητής και αυτός που δεν έχασε

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση, την οποία χαρακτήρισε «πολύ ειλικρινή», με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην Αλάσκα.

Ερωτηθείς εάν είχε χρόνο να μιλήσει μόνος με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι: «Ναι, το έκανα. Το έκανα μάλιστα μετά τις ομιλίες μας. Εκφώνησε μια πολύ καλή ομιλία και εγώ ολοκλήρωσα τη συνέντευξη Τύπου. Ακολούθως μιλήσαμε. Αμέσως μετά, μιλήσαμε πολύ ειλικρινά», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο ρώσος πρόεδρος επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία.

Τραμπ: Η επίτευξη συμφωνίας «εξαρτάται» πλέον από τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται πλέον από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση πως θα προετοιμαστεί μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι.. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι.

Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

Διαβουλεύσεις για ζητήματα που προκαλούν ένταση στις διμερείς σχέσεις

Διαβουλεύσεις με στόχο την επίλυση ζητημάτων που προκαλούν ένταση στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν σύντομα, δήλωσε σήμερα ο ρώσος πρέσβης στην Ουάσινγκτον Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

«Άλλος ένας γύρος διαβουλεύσεων για την εξομάλυνση – όρο τον οποίο χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκαλούν ένταση στις διμερείς σχέσεις – αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Ντάρτσιεφ.

29 ουκρανικά drones κατέρριψε τη νύχτα η Ρωσία

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας αναχαίτισαν και κατέρριψαν 29 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας πάνω από διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων πρόσθεσε ότι στα 29 ουκρανικά drones που αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας περιλαμβάνονται 10 στην περιφέρεια του Ροστόφ.

CNN: Οι δύο νίκες του Πούτιν

Στη διμερή συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα επικεντρώνεται ανάλυση του CNN, επισημαίνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε δύο σημαντικές νίκες, παρά την απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρώτη νίκη αφορά την αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας του Πούτιν, καθώς η επίσημη υποδοχή του στις ΗΠΑ και η συνοδεία του με το προεδρικό όχημα «The Beast» προβλήθηκαν ως σημάδια αναγνώρισης, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου. Η δεύτερη νίκη σχετίζεται με την απόκτηση πολύτιμου χρόνου για τη Ρωσία, σε μια κρίσιμη φάση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Το CNN σημειώνει επίσης ότι ο Τραμπ φαινόταν απογοητευμένος και κουρασμένος στη συνέντευξη Τύπου, ενώ ο Πούτιν παρέμεινε αμετακίνητος στις θέσεις του, επαναλαμβάνοντας τις «βασικές αιτίες» του πολέμου. Παράλληλα, απηύθυνε προειδοποιήσεις προς το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους να μην επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη «διαδικασία» που φαίνεται να έχει ξεκινήσει.

Παρότι υπήρξαν επικοινωνίες του Τραμπ με το Κίεβο και το ΝΑΤΟ, καμία ουσιαστική συμφωνία δεν φαίνεται να επετεύχθη. Ο Πούτιν αποχώρησε χωρίς να παρακαθίσει σε γεύμα και τα δυσκολότερα ζητήματα —όπως τα εδαφικά αιτήματα και η κατάπαυση του πυρός— παραμένουν άλυτα. Όπως σημειώνει το CNN, η Ουκρανία ξημέρωσε με την κατάσταση αμετάβλητη, σε έναν «φρικτό κόσμο», χωρίς όμως κάποια αιφνιδιαστική εξέλιξη εις βάρος της.

