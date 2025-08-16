Τις πρώτες τους αντιδράσεις για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα δημοσιεύουν μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, εκφράζοντας τον προβληματισμό τους για την έκβαση των συνομιλιών.

Στις αναλύσεις τους, τα ΜΜΕ στέκονται στο γεγονός ότι δεν επετεύχθη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, σχολιάζοντας ότι μία εκεχειρία στην Ουκρανία βρίσκεται μακριά.

«Θερμά λόγια, αλλά καμία πρόοδος στην Αλάσκα»

«Θερμά λόγια, αλλά καμία πρόοδος στην Αλάσκα», τονίζει σε ανάλυσή του το BBC, με τον επικεφαλής ανταποκριτή για τη βόρεια Αμερική, Gary O'Donoghue, να τονίζει ότι «το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, αλλά ακούστηκαν πολλά θερμά λόγια».

«Ο Πούτιν μίλησε για σεβασμό και εποικοδομητικότητα, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συζητήσεις ήταν πολύ παραγωγικές. Ωστόσο, κανένας από τους δύο προέδρους δεν ανέφερε ότι υπήρξε κάποια ουσιαστική πρόοδος στο βασικό ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός, πόσο μάλλον σε μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία», αναφέρεται ακόμα.

Ακόμα, επισημαίνεται στην ανάλυση: «Υπάρχουν ενδείξεις για μια δεύτερη συνάντηση, με τον Τραμπ να δηλώνει "θα σας μιλήσουμε πολύ σύντομα και πιθανότατα θα σας ξαναδούμε πολύ σύντομα".

Αυτό προκάλεσε την αγγλική απάντηση του Πούτιν "την επόμενη φορά στη Μόσχα". "Αυτό είναι ενδιαφέρον", απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό, πρόσθεσε, "θα του προκαλούσε μεγάλη κριτική".

Και οι δύο πλευρές θα χαρακτηρίσουν αυτό το γεγονός ως επιτυχία. Για την Ουκρανία, ωστόσο, παραμένει η αβεβαιότητα για το μέλλον αυτού του πολέμου».

Κοινη συνέντευξη Τύπου Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα | AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

«Χρόνια προσπαθειών της Δύσης δεν κατάφεραν να αλλάξουν τη γνώμη του Πούτιν, ούτε σήμερα»

Σε άλλη ανάλυσή του που υπογράφεται από τον συντάκτη στη Ρωσία, Vitaliy Shevchenko, αναφέρεται ότι «αυτό που μόλις συνέβη στο Άνκορατζ μπορεί να φαίνεται απογοητευτικό για πολλούς, αλλά στο Κίεβο θα αναπνεύσουν με ανακούφιση που δεν ανακοινώθηκε καμία "συμφωνία" που θα κόστιζε στην Ουκρανία έδαφος».

«Οι Ουκρανοί γνωρίζουν επίσης ότι όλες οι βασικές συμφωνίες τους με τη Ρωσία έχουν παραβιαστεί, οπότε ακόμα και αν είχε ανακοινωθεί κάποια εδώ στο Άνκορατζ, θα ήταν σκεπτικοί», επισημαίνεται επίσης.

«Ωστόσο, οι Ουκρανοί θα ανησυχήσουν που στη διάσκεψη ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε για άλλη μια φορά για τις "βασικές αιτίες" της σύγκρουσης και είπε ότι μόνο η εξάλειψή τους θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη», επισημαίνεται.

«Μεταφρασμένο από τη γλώσσα του Κρεμλίνου, αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι αποφασισμένος να επιδιώξει τον αρχικό στόχο της "ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης" του, που είναι η διάλυση της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους», τονίζεται παράλληλα.

«Τρεισήμισι χρόνια προσπαθειών από τη Δύση δεν κατάφεραν να τον κάνουν να αλλάξει γνώμη, και αυτό περιλαμβάνει και τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα», αναφέρεται.

«Η αβεβαιότητα που παραμένει μετά τη συνάντηση είναι επίσης ανησυχητική. Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Θα συνεχιστούν αμείωτες οι επιθέσεις της Ρωσίας;», διερωτάται το BBC και επισημαίνει:

«Τους τελευταίους μήνες, οι προθεσμίες που έθεσε η Δύση πέρασαν χωρίς συνέπειες και οι απειλές δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Οι Ουκρανοί το θεωρούν ως πρόσκληση προς τον Πούτιν να συνεχίσει τις επιθέσεις του. Μπορεί να βλέπουν με τον ίδιο τρόπο και την προφανή έλλειψη προόδου που επιτεύχθηκε στο Άνκορατζ».

Κοινη συνέντευξη Τύπου Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα | AP Photo/Jae C. Hong

«Φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από μια εκεχειρία στην Ουκρανία»

Στην πρώτη του ανάλυση ο αμερικανός ανταποκριτής του Sky News, James Matthews, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα όπου Τραμπ και Πούτιν έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου, σημειώνει ότι η απουσία αναφοράς σε εκεχειρία στην Ουκρανία «ξεχώρισε».

«Αν είχαν αναφέρει σήμερα μια εκεχειρία, αυτό θα είχε αλλάξει τη φύση της συζήτησης. Φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από αυτό», λέει.

Ο Matthews επισημαίνει ότι ο Πούτιν είπε ότι, για να είναι μια συμφωνία βιώσιμη, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι «βασικές αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία και οι συνεχιζόμενες ανησυχίες της Ρωσίας. Ο ανταποκριτής του δικτύου επισημαίνει χαρακτηριστικά:

«Αυτή ήταν η αφετηρία της Ρωσίας και αυτό ήταν το σημείο διαφωνίας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Το γεγονός ότι ο Πούτιν στάθηκε στο ίδιο βάθρο με τον Τραμπ και είχε την αυτοπεποίθηση να το εκφράσει αυτό, μου λέει ότι αυτό βρίσκει απήχηση στον Τραμπ. Αλλά αυτή η θέση είναι απαράδεκτη για την Ουκρανία».

Ο Matthews συνεχίζει λέγοντας ότι, ενώ ο Τραμπ μιλούσε με ενθουσιασμό για το αποτέλεσμα της συνάντησης, είπε επίσης ότι δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. «Τόνισε τα θετικά, αλλά υπήρχαν και τα αρνητικά», λέει.

Αλλά αν και οι δύο άνδρες είναι προσηλωμένοι στην ιδέα της αντιμετώπισης των παραπόνων της Ρωσίας, τότε «θα υπάρχει πεσιμισμός σχετικά με την προοπτική να προχωρήσει αυτό περαιτέρω».

«Νόμιζα ότι είδαμε δύο παλιούς φίλους να ξανασμίγουν με αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαίο σεβασμό», συνεχίζει. «Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την Ουκρανία, αυτό μένει να το δούμε», αναφέρει.