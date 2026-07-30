Η Ευρώπη φλέγεται: Οι γιγαντιαίες πυρκαγιές καίνε με δύναμη «ατομικής βόμβας»

Ισχυρές καταιγίδες δημιουργήθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που σαρώνουν την νοτιοδυτική Γαλλία. Αυτό το σπάνιο φαινόμενο παρατηρείτα σε περιοχές με γιγάντιες πυρκαγιές όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς και αποτελούσε πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Γαλλία.

Σύμφωνα με το CNN, το συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί μια ένδειξη ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε νέα εποχή πυρκαγιών.

Η Ευρώπη ανέκαθεν αντιμετώπιζε δασικές πυρκαγιές, ωστόσο αυτές αποκτούν όλο και πιο ακραία χαρακτηριστικά καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται. Αυτή την εβδομάδα, οι πυροσβέστες στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιές πολύ πιο σφοδρές και απρόβλεπτες από οτιδήποτε έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

Την Τετάρτη, οι αρχές στην Ισπανία και τη Γαλλία ανακοίνωσαν ότι ορισμένες πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, εξέφρασαν ωστόσο την ανησυχία ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί, καθώς η Ευρώπη βιώνει το τέταρτο κύμα καύσωνα για φέτος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης προειδοποιήσει για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε περιοχές που βρίσκονται ανατολικότερα, στην Ελλάδα και την Ιταλία. Οι εξελίξεις αυτές έπονται της περσινής περιόδου πυρκαγιών-ρεκόρ στην Ευρώπη, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η ήπειρος προστίθεται πλέον σε μια μακρά λίστα περιοχών,από τη Σιβηρία έως τον Αμαζόνιο, που πλήττονται από διαδοχικές περιόδους ακραίων πυρκαγιών.

«Από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην Γαλλία»

«Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή πυρκαγιών που δεν μπορούν να σβήσουν», δήλωσε ο Víctor Resco de Dios, λέκτορας Δασοπονικής Μηχανικής και Παγκόσμιας Μεταβολής στο Πανεπιστήμιο της Lleida στην Ισπανία. «Πρόκειται για πυρκαγιές που καίνε με την ένταση πολλών ατομικών βομβών».

Οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν ήδη κάψει περισσότερα περίπου 617 τετραγωνικά μίλια, καθιστώντας τις τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ενώ απομένουν ακόμη αρκετοί μήνες για τη λήξη της περιόδου των πυρκαγιών.

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«Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η δυσκολότερη που έχουμε καταγράψει ποτέ, η δυσκολότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μπορντό. Χαρακτήρισε τις πυρκαγιές «εντελώς πρωτοφανείς». Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ανησυχητικά παραδείγματα αυτής της κατάστασης ήταν η εμφάνιση νεφών πυρκαγιάς.

Τα σύννεφα πυρκαγιάς σχηματίζονται όταν ιδιαίτερα σφοδρές πυρκαγιές δημιουργούν μια στήλη ακραίας θερμότητας, η οποία ανυψώνεται ταχύτατα προς τον ψυχρότερο αέρα των ανώτερων στρωμάτων και υγροποιείται, σχηματίζοντας πανύψηλα σύννεφα καταιγίδας. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν δικούς τους ανέμους, βροχή και κεραυνούς, μετατρέποντας τις εστίες της φωτιάς σε ακανόνιστες και απρόβλεπτες θύελλες πυρκαγιάς που τροφοδοτούνται από μόνες τους.

Το φαινόμενο είναι καλά τεκμηριωμένο στην Αυστραλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ, οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες το 2025 προκάλεσαν έναν σπάνιο ανεμοστρόβιλο φωτιάς (firenado), ωστόσο δεν είναι καθόλου συνηθισμένο στην Ευρώπη.

Γιατί είναι τόσο καταστροφικές οι πυρκαγιές

Κάθε δασική φωτιά είναι σύνθετη και μοναδική, καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η διαχείριση της γης, το ανάγλυφο του εδάφους και τα διαθέσιμα μέσα πυρόσβεσης. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν βασική αιτία των πυρκαγιών στην Ευρώπη.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί εντονότερες εναλλαγές μεταξύ περιόδων υπερβολικής υγρασίας και ξηρασίας. Πρόκειται για ένα «φαινόμενο μαστιγίου» (whiplash effect), όπως το χαρακτήρισε ο Matthew Jones, ανεξάρτητος ερευνητής στη Σχολή Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου East Anglia στην Αγγλία.

Ο περασμένος χειμώνας στη Γαλλία και την Ισπανία ήταν ασυνήθιστα υγρός, γεγονός που οδήγησε σε έντονη ανάπτυξη της βλάστησης. Στη συνέχεια, το σκηνικό του καιρού άλλαξε άρδην. Από τον Μάιο, η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από διαδοχικά κύματα καύσωνα ακραίας έντασης, τα οποία ξήραναν το τοπίο.