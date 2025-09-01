Η Φινλανδία αφαιρεί τη σβάστικα από τις σημαίες της Πολεμικής Αεροπορίας: «Είναι κάπως αμήχανο»

Η Φινλανδία παραδέχθηκε, κάπως, καθυστερημένα ότι οι σημαίες της Πολεμικής Αεροπορίας -πιθανότατα- δεν θα έπρεπε να έχουν μια τεράστια σβάστικα στη μέση, με τη σκανδιναβική χώρα να αφαιρεί το σύμβολο που συνδέθηκε με τον ναζισμό.

Η Φινλανδία πρόκειται να αφαιρέσει τη σβάστικα, επειδή η παρουσία της δημιουργεί «αμήχανες καταστάσεις με ξένους επισκέπτες», παραδέχθηκαν αξιωματούχοι, με τη χώρα να υιοθετεί το σύμβολο ως έμβλημα του αερομεταφερόμενου στρατού της, όταν ιδρύθηκε το 1918.

Φινλανδία: Τι δηλώνουν αξιωματούχοι

Οι πτέραρχοι, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αφαίρεσαν τη σβάστικα -αρχικά- το 2020, αλλά πέντε χρόνια αργότερα, παρέμεινε στις σημαίες ορισμένων μονάδων, αναφέρει η Telegraph.

Τώρα, η σβάστικα - η οποία είναι παράνομη σε πολλά ευρωπαϊκά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Τσεχίας - θα απαγορευτεί σε ολόκληρο τον στόλο.

Ο συνταγματάρχης Tomi Böhm δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Φινλανδίας YLE: «Θα μπορούσαμε να είχαμε συνεχίσει με αυτή τη σημαία, αλλά μερικές φορές μπορεί να προκύψουν αμήχανες καταστάσεις με ξένους επισκέπτες.

«Είναι σοφό να ζούμε βάσει εποχής».

Ο νέος επικεφαλής της μονάδας ειρηνικής περιόδου της Αεροπορικής Πτέρυγας συνέχισε: «Ο κόσμος έχει αλλάξει και ζούμε σύμφωνα με την εποχή. Δεν υπήρξε καμία πολιτική πίεση για να γίνει αυτό».

Ο διοικητής πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι η αλλαγή θα συμβεί κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι σημαίες θα φέρουν από τώρα και στο εξής ένα νέο έμβλημα ενός χρυσού αετού σε πτήση, πάνω από έναν μπλε κύκλο, περιτριγυρισμένο από λευκά φτερά.