Η Γαλλία απέναντι στις ΗΠΑ: «Δικαίωμά μας να τους πούμε όχι, θέλουν να μας εξαλείψουν»

Κατηγορηματικά απέναντι στις ΗΠΑ έθεσε τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας ενώπιον των γάλλων πρεσβευτών, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Όχι, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν θα σβήσει. Αλλά ναι, η πολιτική μας οργάνωση βρίσκεται σήμερα σε κίνδυνο, παρά την τόσο πολύτιμη σταθερότητά της σε έναν απρόβλεπτο κόσμο, παρά τον τεράστιο επιστημονικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό και οικονομικό πλούτο της», είπε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Αναφέρθηκε μάλιστα στο αμερικανικό «μανιφέστο» περί «Στρατηγικής για την Εθνική Ασφάλεια» ως σχέδιο που προβλέπει την «πολιτιστική εξάλειψη της Ευρώπης», μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Γαλλία: Το «δόγμα της πυγμής» και η ευρωπαϊκή απάντηση

Η οικονομική παρακμή της Ευρώπης «επισκιάζεται από την πραγματική και σκοτεινότερη προοπτική μιας πολιτιστικής εξάλειψης».

«Όχι, η Ευρώπη δεν βρίσκεται στο χείλος μίας πολιτιστικής εξάλειψης και οι υπεροπτικές φωνές που την προβλέπουν καλά θα έκαναν να προσέξουν την δική τους εξάλειψη», απάντησε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Όμως, η Ευρωπαϊκή Ενωση «απειλείται έξωθεν από αντιπάλους που προσπαθούν να διαλύσουν τους δεσμούς αλληλεγγύης που μας ενώνουν και έσωθεν από την δημοκρατική κόπωση», είπε αναφερόμενος στην απειλή που συνιστά τόσο η Ουάσινγκτον του Τραμπ όσο και η Μόσχα του Πούτιν.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, τίποτε δεν μας εγγυάται σήμερα ότι θα ζούμε ακόμη σε δέκα χρόνια στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης όπως την γνωρίζουμε», προειδοποίησε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «σύμμαχοι με τους οποίους δεν είμαστε πάντα στο ίδιο μήκος κύματος».

«Μέσα σε λίγους μήνες, η νέα αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε, και είναι δικαίωμά της, να αναθεωρήσει τους δεσμούς που μας ενώνουν. Είναι επίσης δικαίωμά μας να πούμε όχι σε έναν ιστορικό σύμμαχο, όσο ιστορικός και αν είναι, όταν η πρότασή του δεν είναι αποδεκτή και όταν πρέπει να πούμε όχι», είπε.

«Για μία ακόμη φορά ονειρεύονται να εκμεταλλευθούν τις διαιρέσεις μας, όπως έκαναν εδώ και αιώνες. Εχουν ήδη αρχίσει να δοκιμάζουν την ισχύ της Ενωσής μας μέσω απειλών και εξαναγκασμού, όπως δείχνουν οι εδαφικές διεισδύσεις στο ανατολικό μας μέτωπο και οι διεκδικήσεις για την Γροιλανδία που δεν είναι προς πώλησιν».

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατήγγειλε επίσης τις προσπάθειες υποστήριξης πολιτικών δυνάμεων που θέλουν να γυρίσουν την πλάτη στην ευρωπαϊκή κληρονομιά, αναφερόμενος στην υποστήριξη των ΗΠΑ του Τραμπ προς τα ακροδεξιά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.