Ημέρα μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά

Τελετή μνήμης και ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί σήμερα, Παρασκευή (09/01) για τους 40 νεκρούς και 116 τραυματίες από την πυρκαγιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο της Ελβετίας, Κραν Μοντανά.

Οι ομοσπονδιακές Αρχές και οι εκκλησίες της χώρας κάλεσαν τους πολίτες να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στις 2:00 μ.μ. (τοπική ώρα). Στη συνέχεια, οι καμπάνες των εκκλησιών θα χτυπήσουν σε όλη την αλπική χώρα.

Ταυτόχρονα, μια τελετή μνήμης πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μαρτινί, μια πόλη στην κοιλάδα του Ροδανού, όχι μακριά από το Κραν-Μοντανά.

Η χωρητικότητα του χώρου και οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι πιο ευνοϊκές εκεί από ό,τι στο καντόνι του Βαλέ (νοτιοδυτικά), το οποίο έχει καλυφθεί από το χιόνι από το βράδυ της Πέμπτης, αλλά γιγαντοοθόνες θα επιτρέψουν και στους κατοίκους του Κραν-Μοντανά να παρακολουθήσουν την τελετή.

Μπροστά από το μπαρ Constellation, ένα μνημείο στολισμένο με λουλούδια, κεριά, λούτρινα ζωάκια και φωτογραφίες των θυμάτων καλύφθηκε με ένα λευκό μουσαμά σε σχήμα ιγκλού για να το προστατεύσει από το χιόνι.

Συγγενείς θυμάτων και κόσμος έξω από το μπαρ στο Κραν Μοντανά | ΑΠΕ-ΜΠΕ/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Δεκάδες άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο

Πάνω σε ένα τραπέζι, ένα χοντρό βιβλίο συλλυπητηρίων είναι ήδη σχεδόν γεμάτο. «Μια απώλεια, μια μεγάλη εθνική απώλεια χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μας. Ας αναπαυθούν εν ειρήνη οι ψυχές τους. Όλες οι σκέψεις μου είναι με τους γονείς, τις οικογένειες και τους φίλους», έγραφε ένα από τα μηνύματα.

Η Γαλλία και η Ιταλία, που επλήγησαν ιδιαίτερα από την τραγωδία με εννέα και έξι νεκρούς αντίστοιχα και πολυάριθμους τραυματίες, θα εκπροσωπηθούν στο Μαρτινί από τους προέδρους των δύο χωρών Εμανουέλ Μακρόν και Σέρτζιο Ματαρέλα.

Οι 40 νεκροί, εκ των οποίων οι μισοί ανήλικοι, εκπροσωπούσαν 19 διαφορετικές εθνικότητες.

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, 83 τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι στην Ελβετία, καθώς και σε μονάδες εγκαυμάτων στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο.

Μετά την πολύνεκρη τραγωδία, ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν δήλωσε ότι ήταν «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η Ελβετία.

Έρευνα για τους ιδιοκτήτες

Η έρευνα θα πρέπει να ρίξει φως στις ευθύνες των ιδιοκτητών - Ζακ και Τζέσικα Μορέτι - ενός ζευγαριού Γάλλων που βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής

Έφτασαν σήμερα το πρωί στο γραφείο του εισαγγελέα στη Σιόν, την πρωτεύουσα του καντονιού Βαλέ, εν μέσω πλήθους δημοσιογράφων, για να ανακριθούν για πρώτη φορά από την έναρξη, στις 3 Ιανουαρίου, ποινικής έρευνας για «ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».

Τραγωδία στο Κραν Μοντάνα | Antonio Calanni/AP IMAGES



«Αναμένουμε από τους πελάτες μας, τις οικογένειες, να λάβουν απαντήσεις, να αισθανθούν ότι ακούγονται και να διαπιστωθούν όλες οι ευθύνες, από το Α έως το Ω», σχολίασε ο Ρομέν Ζορντάν, ένας από τους δικηγόρους των θυμάτων, ο οποίος ήταν παρών στην ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οικογένειες θέλουν να μάθουν «γιατί αυτή η τραγωδία, η οποία δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί, μπόρεσε να συμβεί εδώ στην Ελβετία, παρ' όλα τα νομικά, νομοθετικά και τα μέτρα επιτήρησης που έχουν ληφθεί;»

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα της έρευνας, η τραγωδία προκλήθηκε από σπίθες κεριών που ήρθαν σε επαφή με την οροφή του υπογείου του μπαρ Constellation.

Η ξαφνική και εκτεταμένη πυρκαγιά που κατέκλυσε το χώρο παγίδευσε στη συνέχεια τους θαμώνες, κυρίως εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το κατάστημα ήταν γεμάτο και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να συνωστίζονται και να σπρώχνονται καθώς προσπαθούσαν απεγνωσμένα να φύγουν από το ισόγειο.

Την Τρίτη, ο δήμος του Κραν-Μοντανά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις αναγνωρίζοντας μια σοβαρή παράλειψη: δεν είχε διεξαχθεί καμία επιθεώρηση ασφαλείας ή πυρασφάλειας στο μπαρ από το 2019. Αυτό προκάλεσε σοκ στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο χώρος και οι έξοδοι κινδύνου του ήταν σύμφωνοι τον κανονισμό; Γιατί υπήρχαν τόσοι πολλοί ανήλικοι τη στιγμή της τραγωδίας; Γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα; Υπήρχε προσβάσιμος πυροσβεστήρας στο υπόγειο; Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Ο τύπος του ηχομονωτικού αφρού που είχε τοποθετηθεί στην οροφή του υπογείου βρίσκεται κυρίως στο επίκεντρο των συζητήσεων που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ελβετία, καθώς και στη Γαλλία και την Ιταλία.

Ο Ζακ Μορέτι - γνωστός στις γαλλικές Αρχές και καταδικασμένος σε υπόθεση μαστροπείας το 2008 - και η σύζυγός του δεν προφυλακίστηκαν, ούτε τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, το ζευγάρι δεσμεύτηκε για την «πλήρη συνεργασία» του με την έρευνα, σημειώνοντας ότι «δεν θα την αποφύγει».